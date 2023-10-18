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Протестующих у дипмиссий Израиля и США разогнали слезоточивым газом

Протестующих у дипмиссий Израиля и США из-за атаки разогнали слезоточивым газом

В Стамбуле люди собрались перед зданием Генерального консульства Израиля в знак протеста против нападения на больницу Аль-Ахли в Газе, сообщает Anadolu. Некоторые бросали яйца в здание, был сожжен израильский флаг.

Толпа пыталась прорваться через заграждения к консульству, силовики, чтобы разогнать ее, применили перцовый газ. Протесты вспыхнули и в других городах Турции.

Люди собрались также возле посольств США и Франции в Бейруте, сообщает Reuters. Против протестующих возле американского диппредставительства, которые пытались прорваться к зданию, был применен слезоточивый газ и водометы, передает Al Jazeera. Силовики перекрыли дороги.

Протесты проходят в Рамалле на Западном берегу реки Иордан, Аммане и Акабе в Иордании, Идлибе в Сирии, столице Марокко Рабате и Тунисе, указывает канал.

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