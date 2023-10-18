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Война санкций ,  
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Рособоронэкспорт попал под «иранские» санкции США

Сюжет
Война санкций
Здание Минфина США
Здание Минфина США (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

США ввели санкции против компаний и граждан из Ирана и Китая в соответствии с ограничениями, наложенными на Тегеран, по закупке баллистических ракет и технологий для них, следует из материалов американского Минфина.

Под иранский пакет санкций также попал Рособоронэкспорт, против которого Вашингтон еще в 2015 году вводил ограничительные меры, следует из уточнения, внесенного в санкционный лист.

АО «Рособоронэкспорт» — это государственная компания, которая является единственным в России посредником по экспорту и импорту продукции и услуг военного и двойного назначения. На сайте компании сказано, что она сотрудничает с южно-американскими странами (Бразилией, Аргентиной, Перу и т. д.), африканскими (Мали, Уганда, Ангола и др.), азиатскими (Иран, Китай, Индия и т. д.).

США уже вводили ограничения против лиц и компаний, которых подозревали в связях с «Рособоронэкспортом». Например, в феврале этого года в санкционный список попали Игорь и Джонатан Зименковы, которые, по данным американского Минфина, сотрудничали с российской компанией. «Рособоронэкспорт» отверг эту информацию, заявив, что компании неизвестны эти люди.

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