«Рособоронэкспорт» увидел в санкциях США признак нецивилизованности

В компании считают, что вводимые ограничения свидетельствуют о нежелании Соединенных Штатов цивилизованно продвигать свои изделия

Здание Минфина США (Фото: treasury.gov)

«Рособоронэкспорт» назвал проявлением недобросовестной конкуренции со стороны США новые санкции, о которых 1 февраля объявил американский Минфин. При этом в компании сообщили, что ей неизвестны упомянутые в санкционном списке люди.

«Стремление американских компаний действовать вопреки законам рынка говорит о недостаточной конкурентоспособности их собственной продукции по сравнению с российской и о нежелании США цивилизованно продвигать свои изделия. Надеемся, что страны, поддерживающие такую практику своим молчаливым согласием, в конце концов поймут, что это несет крайне негативные последствия для их экономики и обороноспособности», — говорится в заявлении «Рособоронэкспорта», поступившем в РБК.

Накануне Минфин США добавил в санкционный список по России 12 компаний и десять физических лиц. Все упомянутые в нем компании зарегистрированы за рубежом — в Сингапуре, на Кипре, в Израиле, Латвии и Болгарии. В списке физических лиц упомянуты Игорь и Джонатан Зименковы. Их Минфин США посчитал связанными с российскими оборонными проектами, в том числе с поставками «российской компании высокотехнологичного оборудования».

Американское ведомство утверждает, что Зименковы, у которых есть израильское гражданство, также сотрудничали с попавшими под санкции «Ростехом» и «Рособоронэкспортом». Минфин США упоминает их роль в сделках, связанных с кибербезопасностью и продажей вертолетов. Игорь Зименков также оказывал помощь белорусскому оборонно-промышленному комплексу, заявляет ведомство.

Кроме них в список попал партнер Зименкова Александр Вольфович и связанные с ним компании на Кипре, в Израиле и Болгарии.