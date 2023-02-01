США расширили антироссийские санкции на ряд зарубежных компаний

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Министерство финансов США расширило антироссийские санкции. В список внесены 12 компаний, большинство которых зарегистрированы за рубежом, а также 10 физических лиц.

Одна компания из списка – Asia Trading & Construction со штаб-квартирой в Сингапуре, исходя из материалов Минфина, связана с государственной корпорацией Ростех. Также под санкции попали фирмы, зарегистрированные на Кипре, в Болгарии, Латвии и Израиле.

В списке физических лиц люди, которые, как считает Минфин, связаны с этими фирмами. Лишь в одном случае (где речь идет о Натане Зименкове), упоминается «Рособоронэкспорт».

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