Bild: Германия направила военных на Кипр для возможной операции в Газе

Bild узнала о готовности Германии к операции со спецназом в секторе Газа

Потенциальная операция немецких военных может касаться освобождения немецких заложников из плена движения ХАМАС или эвакуации граждан Германии

Фото: Norbert Probst / imageBROKER.com / Global Look Press

Германия перебросила на Кипр элитный спецназ на случай операции в секторе Газа или Ливане, сообщает Bild. По данным газеты, на остров прибыли силы подразделения спецназначения бундесвера (армии ФРГ), а также спецназ Военно-морских сил, который называют «боевыми пловцами».

Бундесвер сосредоточил в регионе военно-транспортные самолеты, мобилизовано специальное подразделение немецкой полиции, которое занимается освобождением заложников, говорится в заметке.

Источник в правительстве Германии заявил, что власти «на низком старте и готовы к любым вариантам». Собеседник издания добавил, что потенциальная операция может быть направлена на освобождение немецких заложников из плена ХАМАС или на эвакуацию граждан Германии из Газы или Ливана.

ХАМАС совершил нападение на Израиль утром 7 октября. Оно сопровождалось вторжением боевиков палестинского движения в южные районы страны и захватом заложников, которых вывезли в сектор Газа. Израильская армия в ответ на это более десяти дней наносит авиаудары по анклаву. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху обещал стереть ХАМАС «с лица Земли».

Напряженность наблюдается и на границе с Ливаном, где происходили обстрелы со стороны группировки «Хезболла». Последняя может присоединиться к ХАМАС в конфликте с Израилем, предупреждал Иран, который поддержал действия палестинского движения.

Правительство Германии осудило атаку ХАМАС и заявило о солидарности с Израилем и его праве на оборону. 12 октября Берлин объявил об эвакуации своих граждан из Израиля. Среди захваченных ХАМАС заложников (по оценке израильских властей, речь идет почти о 200 людях) оказались немцы, отмечал МИД Германии.

17 октября в Израиль приезжал канцлер Олаф Шольц, он встретился с Нетаньяху.