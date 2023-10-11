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Палестино-израильский конфликт ,  
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Германия объявила эвакуацию своих граждан из Израиля

Германия объявила эвакуацию своих граждан из Израиля рейсами Lufthansa
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Германия эвакуирует своих граждан из Израиля 12 и 13 октября, спецрейсы выполнит авиакомпания Lufthansa. Об этом сообщил МИД страны, передает Focus.

В день авиаперевозчик будет выполнять по четыре рейса, отметили в министерстве. У ведомства нет точных данных, сколько граждан Германии находятся в Израиле. Однако в список «антикризисной готовности» (ELEFAND) немецкого МИДа внесены 4,5 тыс. человек, которые находятся в Израиле, пишет MDR. Ведомство призывает граждан вносить свои имена в этот перечень, чтобы власти могли быстро связаться с ними в случае кризисных ситуаций и оказать помощь в условиях стихийного бедствия.

МИД Германии попросил немцев, которые хотят покинуть Израиль спецрейсом, внести свои имена в ELEFAND в срочном порядке.

Эвакуировать из Израиля своих граждан начали и другие страны, в том числе Польша, Таиланд, Индия, Литва, Болгария и другие.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов назвал разговоры об эвакуации россиян из страны преждевременными, но подчеркнул, что российская сторона готова оказать помощь при возникновении сложностей. «Любые граждане, которые сейчас находятся на территории Израиля, в состоянии приобрести билет и уехать на родину. <...> Пока вывозить никого не собираемся, но имеем в виду», — сказал он.

МИД России призвал граждан страны эвакуироваться из Израиля самостоятельно. Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что вопрос возможной эвакуации россиян прорабатывается. «Все те, кто изъявляет желание покинуть территорию Израиля, могут и должны этим воспользоваться сейчас, дабы потом не требовать каких-то дополнительных возможностей. Сейчас эти возможности есть, тенденции тоже очевидны», — сказала она.

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ХАМАС напал на Израиль утром 7 октября. Израиль после нападения объявил, что находится в состоянии войны, объявил режим ЧС и мобилизовал 300 тыс. резервистов. Армия обороны страны (ЦАХАЛ) уже несколько дней наносит авиаудары по сектору Газа. 10 октября, на четвертый день столкновений с боевиками на юге страны, власти сообщили, что переходят к полномасштабному наступлению на регион.

Согласно последним данным Минздрава сектора Газа, с палестинской стороны в результате конфликта погибли 900 человек, 4,5 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли не менее 900 человек, тысячи ранены. Среди погибших есть граждане США, Таиланда, Непала, Германии и других стран, погибли четверо россиян.

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Теги
Израиль Германия ХАМАС эвакуация Lufthansa
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