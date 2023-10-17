Встреча «дорогих друзей»: мировые СМИ о поездке Путина в Китай

Путин прилетел в Китай для участия в форуме «Один пояс, один путь». Чего ждут от форума китайские и мировые СМИ — в обзоре РБК

Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Сергей Савостьянов / Sputnik / Reuters)

The Guardian, Великобритания

«Путин, который мало выезжал за границу с тех пор, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест в марте, прибыл в Пекин во вторник. <...> [Приглашение Путина] подчеркивает совпадение политических приоритетов Китая и России, хотя Пекин пытается позиционировать себя как миротворца в украинском конфликте.

В понедельник Россия заявила, что присоединяется к Китаю в ограничении импорта японских морепродуктов на фоне опасений по поводу загрязнения из-за сброса воды с АЭС «Фукусима». Некоторые аналитики утверждают, что ограничения мотивированы политическими соображениями, а не соображениями безопасности.

Присутствие Путина на саммите, несмотря на то что Россия официально не подписала инициативу «Один пояс, один путь», подчеркивает тесные отношения между двумя странами. Си надеется использовать форум для продвижения «многополярного» мировоззрения Китая (и России), которое, по их мнению, дает глобальному Югу больше свободы действий. Предложение становится все более политическим, поскольку объем доступного и желаемого финансирования через инициативу сократился.

Инициативу «Один пояс, один путь» предложил Си Цзиньпин в 2013 году. Проект направлен на создание новых торговых путей, транспортных и экономических коридоров, связывающих Китай со странами Центральной Азии, Европы и Африки. Механизмы финансирования инфраструктурных проектов разнятся. Страны Юго-Восточной Азии часто берут льготные китайские кредиты.

Недавнее исследование, опубликованное Бостонским университетом, показало, что, хотя китайские институты финансирования развития предоставили странам-получателям около $331 млрд в период с 2013 по 2021 год, «многие получатели китайского финансирования испытывают серьезные долговые проблемы». <...> Пекин пообещал поддержать страны, которые не обслуживались традиционными многосторонними кредиторами. Но с тех пор произошла торговая война с США, война на Украине, глобальная пандемия и замедление экономического роста в Китае, и все это замедлило реализацию амбиций Китая в области развития».

«Си ищет в России надежного партнера, который мог бы поддерживать его в вопросах построения альтернативного мирового порядка. В основе такого порядка — многовековое взаимное недоверие к Западу (особенно к США и их военным союзникам) и желание укрепить свои собственные позиции на острове Тайвань, который Китай считает отколовшейся провинцией, но которую обязался поддерживать Вашингтон. <...>

Но среди некоторых экспертов и ученых в Пекине существует беспокойство касательно того, что Китай мало получает от этих отношений [с Россией], кроме нового рынка для ряда своих автомобилей, телевизоров и смартфонов, а также снижения цен на российские нефть и газ. Это приводит к вопросам о том, не слишком ли высокую ставку Пекин сделал на российского лидера.

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Пекин дает передышку Москве в самых насущных финансовых проблемах. Китай стал основным покупателем дешевых российских нефти и газа в отсутствие европейских покупателей. <...> В то же время, предоставляя этот финансовый спасательный круг, Пекин рассчитывает на более выгодную сделку с Москвой по предлагаемому газопроводу «Сила Сибири-2». Москва часто говорила о перспективах скорого соглашения, но Пекин ведет себя гораздо более сдержанно, никаких контрактов подписано не было».

Global Times, Китай

«Аналитики ожидают, что Китай и Россия примут участие в углубленных обменах мнениями с целью использовать потенциал повышения уровня экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества, улучшения институтов и механизмов двустороннего сотрудничества, а также консолидации и расширения сотрудничества в сфере энергетики и коммуникаций.

Накануне визита Путина в Пекин министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в китайскую столицу с визитом. С Лавровым встретился главный дипломат, глава МИД Китая Ван И. <...>

Присутствие Путина на саммите будет иметь большое значение для развития китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства и координации в новую эпоху, демонстрируя растущую приверженность России инициативе «Один пояс, один путь», сказал Global Times исследователь из Китайского национального института, входящего в сеть Университетов ШОС, Цуй Хэн.

Путин присутствовал на двух предыдущих форумах в 2017 и 2019 годах.

Россия все больше осознает важную роль, которую инициатива сыграла за последнее десятилетие как в укреплении прагматического сотрудничества между двумя странами, так и в продвижении евразийской экономики в целом, отметил Цуй».

Al Jazeera, Катар

«Связи между Россией и Китаем в последние годы углубились, а у Путина и Си сложилась крепкая личная дружба. Последний раз они встречались в марте в Москве. <...>

Путин приехал в Пекин на фоне ожиданий, что Израиль может вскоре начать наземное вторжение в блокированный палестинский сектор Газа. Этот вопрос стоял на повестке дня переговоров министров иностранных дел России и Китая в Пекине в понедельник, на которых оба призвали активизировать усилия, чтобы избежать гуманитарной катастрофы. <...> Разработанный Россией проект резолюции Совбеза ООН, призывающий к прекращению огня, не набрал в понедельник необходимых девяти голосов (из 15), и Путин, и Си Цзиньпин, вероятно, подхватят эстафету по этому вопросу. <...>

Даже на фоне углубляющегося кризиса на Ближнем Востоке продолжающийся конфликт России на Украине, вероятно, также станет предметом переговоров между двумя главами стран. <...>

Нефть и газ являются ключевыми проблемами для России в условиях международных санкций, руководители российских «Газпрома» и «Роснефти», как сообщается, входят в состав делегации Путина в Пекине. Россия стремится заключить сделку по продаже большего объема природного газа в Китай и планирует построить трубопровод «Сила Сибири-2», который пройдет через Монголию и будет иметь годовую мощность 50 млрд кубометров».

Его миссия [Владимира Путина] — укрепить и без того прочные отношения со своим коммунистическим соседом, хотя Москва все чаще становится младшим партнером. Эксперты не ожидают больших сюрпризов во время поездки российского лидера в Китай, рассматривая ее как символический жест поддержки Москвы. <...>

В заголовках мировых новостей будет доминировать война Израиля с палестинской боевой организацией ХАМАС.

Две страны образуют симбиотический союз: Китай ценит роль России как оплота против Запада, а Москва все больше полагается на щедрость Пекина в торговле и геополитической поддержке. <...> В основе углубляющегося партнерства лежат отношения между Си Цзиньпином и Путиным, которые называют друг друга «дорогими друзьями».

Hindustan Times, Индия

«Две страны [Россия и Китай] создали неформальный союз против США и других демократических стран, который сейчас осложняется войной между Израилем и ХАМАС. Китай стремился сбалансировать свои отношения с Израилем, а также Ираном и Сирией — двумя странами, которые активно поддерживаются Россией и с которыми Китай укрепил связи как по экономическим причинам, так и для того, чтобы бросить вызов влиянию Вашингтона на Ближнем Востоке.

В начале визита самолет Путина встретил почетный караул — визит может рассматриваться как демонстрация поддержки проекта китайского лидера Си Цзиньпина «Один пояс, один путь», направленного на создание инфраструктуры и расширение зарубежного влияния Китая. <...>

Отвечая на вопрос журналистов в пятницу о своем визите, Путин сказал, что он будет включать в себя переговоры по проектам инициативы «Один пояс, один путь» — эти проекты Москва хочет объединить с усилиями экономического альянса стран бывшего Советского Союза в Центральной Азии для «достижения целей общего развития».

Он также преуменьшил влияние экономического влияния Китая в регионе, который Россия долгое время считала своим «задним двором» и где старалась сохранить политическое и военное влияние. «У нас здесь нет никаких противоречий, наоборот, есть определенная синергия», — сказал Путин».

«Инициативе «Один пояс, один путь» исполнилось десять лет, и стало ясно, что глобальный проект проложил новый путь развития, обеспечивающий общий мир и процветание. Однако из зависти, опасений или стратегических соображений некоторые западные критики используют уничижительные термины, такие как «неоколониализм», для описания инициативы в попытке подорвать эффективное сотрудничество Китая со странами-партнерами. <...>

На самом деле, вместо того чтобы быть формой неоколониализма, этот проект (крупнейшая платформа международного сотрудничества) активно ускоряет демонтаж «неоколониализма», укрепляя необходимый потенциал независимого развития стран Глобального Юга».

The New York Times, США

«Во время встречи в Пекине президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина оба главы, вероятно, попытаются продемонстрировать силу своего партнерства «без ограничений» в оспаривании глобального порядка, где доминирует Запад. <...>

Согласованность Китая и России по вопросу конфликта между Израилем и ХАМАС отражает их геополитические амбиции. Обе страны пытались позиционировать себя в качестве лидеров развивающегося мира, отчасти для того, чтобы укрепить свои позиции в богатом нефтью арабском мире. Они также укрепили свои отношения из-за общего интереса в ослаблении глобальной мощи США.

Визит Путина подчеркивает зависимость Москвы от поддержки Китая, поскольку война на Украине, которая привела к международным санкциям против России, заходит в тупик. Си является самым важным партнером Путина на мировой арене и обеспечивает российскому лидеру дипломатическое прикрытие и финансовую поддержку. <...>

Среди главных приоритетов Путина — предлагаемый газопровод «Сила Сибири-2», который поможет перенаправить поставки российского газа, направлявшегося в Европу, в Китай».