Путин привел в пример Венгрию на встрече с Орбаном в Китае

Путин отметил, что Венгрия остается в числе тех стран, с которыми у России в Европе остаются партнерские отношения. Премьер Орбан в ответ заверил, что противостоять России Будапешт никогда не намеревался

Владимир Путин и Виктор Орбан (Фото: Grigory Sysoyev / Sputnik / Reuters)

Владимир Путин во время форума «Один пояс — один путь» в Пекине провел незапланированную встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Глава государства отметил, что Венгрия — это одна из стран Европы, с которыми у России сохраняется контакт несмотря на геополитическую реальность. Трансляцию форума ведет РБК.

«Несмотря на то, что в сегодняшних геополитических условиях возможности для поддержания контактов и развития отношений весьма ограничены, тем не менее не может не вызывать удовлетворения, что со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются. Одна из этих стран — Венгрия», — сказал президент.

По его словам, на протяжении последних десятилетий отношения между двумя станами строились «исключительно на основе учета интересов друг, опираясь на все позитивное, что досталось нам из прошлого».

Напомнил Путин и о торговых отношениях двух стран. «В прошлом году у нас был значительный рост торгово-экономического взаимодействия. Свыше 80%. К сожалению, за этот мы наблюдаем первые семь месяцев падение: минус 35 процентов. Это не отыгрывает 80% прошлого года, слава богу, но, все-таки, есть основания подумать над тем, что можно сделать дополнительно для того, чтобы повлиять на этот процесс в позитивном плане», — отметил он.

Орбан, в свою очередь, заявил, что Венгрия никогда не планировала вступать в противостояние с Россией. «В такой тяжелой ситуации мы еще никогда не находились. Венгрия никогда не хотела противостоять России, как раз наоборот, целью Венгрии всегда было наладить и расширять взаимно наилучшие контакты, и нам это удалось», — сказал премьер.

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