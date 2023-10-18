Путин раскрыл детали трехчасовых переговоров с Си Цзиньпинем

Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Сергей Гунеев / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпинь в течение трехчасовых переговоров один на один обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и конфликт на Украине. Об этом российский глава государства рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров, передает корреспондент РБК.

Путин сказал, что «довольно подробно» проинформировал китайского лидера о ситуации на Украине. Также стороны затронули конфликт Израиля и ХАМАС в секторе Газа.

Помимо международной обстановки темой трехчасовых переговоров стали торговые отношения Москвы и Пекина. Путин заявил, что Россия с оптимизмом смотрит на их развитие. Он спрогнозировал рост товарооборота между двумя странами до $200 млрд.

Материал дополняется