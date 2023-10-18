Путин анонсировал подписание плана сотрудничества России и Китая

Путин: премьеры России и Китая подпишут план сотрудничества стран до 2030 года

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости)

Главы правительств России и Китая скоро подпишут план взаимодействия двух стран до 2030 года. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине.

«В марте были достигнуты определенные договоренности, там восемь пунктов. И вот сейчас в Бишкеке премьеры должны будут детализировать эти пункты и подписать план нашего взаимодействия до 2030 года», — сказал Путин.

Путин назвал план сотрудничества «очень хорошим», «конкретным» и «существенным». Президент подчеркнул, что он был разработан быстро, «с обеих сторон без раскачки и административных проволочек».

О том, что в ближайшее время Россия и Китай утвердят «План-2030» по магистральным направлениям совместной работы, премьер-министр России Михаил Мишустин объявил в марте. «В условиях нарастающего давления коллективного Запада на наши страны достигнуты договоренности с китайскими партнерами об активизации взаимодействия по приоритетным направлениям», — сказал он.

По словам премьера, план разрабатывали пять российско-китайских межправительственных комиссий. В документе речь идет об увеличении торговли и инвестиций, обновлении транспортно-логистической системы, кооперации в сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства, высоких технологий и финансов.