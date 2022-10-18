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Кремль исключил призыв более 300 тыс. человек в рамках мобилизации

Песков: о призыве более 300 тыс. человек в рамках мобилизации не может идти речи
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

В рамках частичной мобилизации резервистов будут призывать до заявленного ранее порога в 300 тыс. человек, свыше этого количества людей в армию направлять не будут, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его спросили, могут ли регионам, которые завершили мобилизацию, дать новое мобилизационное задание. Песков переадресовал этот вопрос Минобороны, но в то же время отметил, что по указу президента ведомство «эти количественные показатели устанавливало и доводило до регионов».

«И главы регионов уже отвечали за мобилизационную работу. И те пороги, которые были установлены, они в некоторых регионах уже выполнены», — отметил пресс-секретарь.

После этого у него уточнили, могут ли регионам в рамках этого указа установить новые пороги, дать новый план по мобилизации.

«Там не может идти речи о превышении общего количества, как сформулировано в указе, до 300 тыс. человек», — ответил Песков.

В указе президента число мобилизуемых, как говорил ранее Песков, указано в седьмом пункте. Однако этот пункт опубликован не был — в документе он пропущен. Как пояснил пресс-секретарь, пункт предназначен для служебного пользования и его содержание не может быть раскрыто.

Что касается числа 300 тыс. человек, то его называл министр обороны Сергей Шойгу. В обнародованных официальных документах оно не прописано.

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