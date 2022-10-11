Ростовский губернатор сообщил о получении нового задания по мобилизации

Ростовская область приступила к выполнению нового задания по частичной мобилизации. 3 октября власти региона сообщили, что выполнили цель по числу мобилизованных, установленную Минобороны

Фото: Аркадий Будницкий / EPA / ТАСС

Ростовская область получила новое задание по частичной мобилизации, сообщил в телеграм-канале губернатор Василий Голубев.

«К его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии. За соблюдением всех процедур будут в том числе следить представители военной и областной прокуратуры, которые включены в состав комиссий», — написал он.

Частичная мобилизация в России проводится с 21 сентября. Ее сроки, как и число тех, кого планируется призвать, в указе президента не указаны. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что мобилизация коснется 300 тыс. резервистов.

В Ростовской области задание по частичной мобилизации, установленное для региона Министерством обороны, выполнили к 3 октября, сообщила 161.ru пресс-служба главы региона. В то же время тогда в ней добавили, что «при получении дополнительного задания работа будет продолжена».

Накануне, 10 октября, о выполнении первого задания Минобороны по частичной мобилизации и получении второго сообщил вице-губернатор Курской области Алексей Смирнов, пишет «Коммерсантъ». Источники издания говорят, что «вторая волна» после 10 октября также началась в Воронежской области. По их словам, призвать планируется меньшее число человек и упор будет сделан на «офицерский состав».