Азербайджан направил в МИД России ноту из-за визита Милонова в Карабах

Виталий Милонов (Фото: milonov / VK)

Посольство Азербайджана в Москве направило ноту протеста в Министерство иностранных дел России в связи с визитом депутата Госдумы Виталия Милонова в Нагорный Карабах. Об этом сообщает пресс-служба дипмиссии.

В посольстве визит Милонова на «оккупированные азербайджанские территории» называют незаконным.

Накануне Азербайджан включил Милонова в список лиц, которым запрещен въезд в республику. В МИДе страны заявляли, что визит Милонова в Нагорный Карабах состоялся «в контексте новой агрессии Армении против Азербайджана» и противоречит отношениям между Азербайджаном и Россией на высоком уровне.

Российский парламентарий прибыл 16 октября в Степанакерт, столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики, где встретился с ее главой Араиком Арутюняном.