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МИД сообщил о последствиях для снятых с поезда американских дипломатов
Американские военные атташе, которых задержали в Архангельской области неподалеку от военного полигона, пользуются дипломатическим иммунитетом. Как отмечают в МИДе, им могут вменить административное правонарушение
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В МИДе полагают, что для американских дипломатов, снятых накануне с поезда в Северодвинске из-за нарушения правил пребывания на режимной территории, последствия инцидента могут ограничиться административным протоколом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова замглавы ведомства Евгения Иванова.

Иванов отметил, что дипломаты — как сообщалось ранее, ими оказались военно-морской атташе при посольстве США Уилльям Уитситт Кертис, атташе при посольстве Джерри Арриоле Энтони, а также военный атташе при посольстве полковник Д.С. Данн, — обладают дипломатическим иммунитетом. «Какие-то административные протоколы будут составлены, но они пользуются иммунитетом, поэтому, я думаю, будет просто дальнейшее разбирательство, как это стало возможно», — сказал он.

Замминистра подтвердил изложенную накануне версию событий, согласно которой военные атташе согласовывали свою поездку в Архангельск, но не в режимную территорию у Северодвинска. «Поездка действительно была согласована, но пункт назначения был Архангельск. Каким-то образом они оказались около Северодвинска», — подтвердил Иванов.

Накануне в американском посольстве заявили, что дипломаты были в официальной поездке и заранее уведомили Минобороны.

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Троих военных атташе задержали 16 октября на станции Северодвинск. Они приехали туда на поезде из села Нёнокса, близ которого расположен военный полигон. Именно на этом полигоне в августе произошел инцидент во время испытаний ракеты, при котором погибли пять сотрудников «Росатома». После взрыва ракеты в Северодвинске на некоторое время поднялся радиационный фон. По данным The New York Times, речь может идти о ракете «Буревестник» с ядерной энергоустановкой. Американская разведка, по данным CNN, предположила, что взрыв произошел при подъеме ракеты со дна моря, а не в ходе новых испытаний.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: дипломаты, МИД, поезд, Архангельская область, Северодвинск
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