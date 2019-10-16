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Посольство США ответило на сообщения о снятых с поезда дипломатах
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Американские военные атташе находились в официальной поездке, о которой уведомили Минобороны России, сообщила РБК представитель посольства США Ребекка Росс, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о снятии американских дипломатов с поезда в Северодвинске.

«Американские дипломаты находились в официальной поездке и должным образом уведомили о своей поездке Минобороны», — заявила Росс.

Политика
СМИ узнали о задержании дипломатов из США в Северодвинске

Ранее «Интерфакс» и РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники сообщили, что трое американских военных атташе были сняты с поезда в Северодвинске, куда приехали из Неноксы. Дипломатов заподозрили в нарушении правил пребывания на режимной территории. По словам собеседника агентства, американцев отпустили после проверки документов.

В августе во время испытаний жидкостного реактивного двигателя на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв. В «Росатоме» сообщали, что погибли пять сотрудников госкорпорации, инцидент произошел в ходе работ, связанных с «инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания». После взрыва в Северодвинске наблюдалось кратковременное повышение радиационного фона.

Власти не сообщали, что именно испытывали на полигоне. По данным The New York Times, речь может идти о ракете «Буревестник» с ядерной энергоустановкой. Американская разведка считает, что взрыв произошел при подъеме ракеты со дна, а не в ходе новых испытаний, утверждали источники CNBC.

Теги: военный атташе, Северодвинск
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