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Путин назвал нападение в Керчи последствием расстрелов в школах США
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Путин назвал нападение в Керчи последствием расстрелов в школах США
Взрыв в Керчи, 15:38
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Путин назвал нападение в Керчи последствием расстрелов в школах США
Молодежь «хватает суррогат героизма вместо настоящего», считает президент. Владимир Путин также отметил, что сейчас в интернете очень мало контента для молодого поколения
Владимир Путин (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Президент России считает, что события в Керчи, где во время массовой стрельбы погиб 21 человек, стали результатом глобализации, «включая соцсети».

«Это в том числе, судя по всему, результат глобализации. Как ни странно», — сказал глава государства, выступая на ежегодном заседании дискуссионного клуба «Валдай». «В соцсетях, в интернете мы видим, что целые сообщества созданы», — пояснил он.

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Путин также высказал мнение, что на события повлияли «известные трагические события в США».

«Молодые люди с неустойчивой психикой каких-то лжегероев для себя создают», — заявил президент. По его мнению, это означает, что «все мы, вместе взятые», в России, в частности, и в мире «плохо реагируем на изменяющиеся условия».

«Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей. Они хватают вот этот суррогат героизма. Это и приводит к трагедиям подобного рода», — рассказал глава государства.

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Одним из самых громких случаев массовой стрельбы в учебном заведении стал инцидент в американской школе «Колумбайн» в апреле 1999 года: тогда погибли 13 и были ранены 36 человек.

Позже появились «колумбайнеры» — подражатели устроивших эту стрельбу подростков Эрика Харриса и Дилана Клиболда.

За последний год в России произошли нападения на учителей и учащихся сразу в нескольких регионах, нападавшие использовали холодное и травматическое оружие.

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В среду, 17 октября, четверокурсник Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в своем учебном заведении. Помимо самого стрелка, который совершил самоубийство, погибли 20 человек, в том числе 16 студентов. Ранены несколько десятков человек.

Уголовное дело было возбуждено по статье о теракте, а позже переквалифицировано по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

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В рамках расследования Рослякову назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Для этого специалисты опросят родственников и друзей, соберут данные о стрелке из учебных и медицинских учреждений, в том числе документы о заболеваниях, а также установят его гражданско-правовой статус.

Следователи также обыскали съемную квартиру, где Росляков жил с матерью, и квартиры его родственников.

Глава Крыма Сергей Аксенов в четверг заявил, что у стрелка могли быть сообщники, сейчас их наличие устанавливает следствие. А также пояснил, что само нападение студент совершил в одиночку, но сообщники могли готовить его к преступлению.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Крым , Керчь
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