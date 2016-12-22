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Аксенов заявил о возможных сообщниках стрелка в Керчи
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Аксенов заявил о возможных сообщниках стрелка в Керчи
Взрыв в Керчи, 11:59
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Аксенов заявил о возможных сообщниках стрелка в Керчи
По словам главы Крыма, Владислав Росляков во время атаки действовал в одиночку, но подготовиться к ней самостоятельно не мог. В СК сообщили, что нападавшему проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу
Сергей Аксенов (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Следствие устанавливает возможных сообщников Владислава Рослякова, напавшего в среду на политехнический колледж в Керчи, об этом сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов, передает «Интерфакс». По мнению Аксенова, студент не мог действовать в одиночку.​

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«Задача [следствия] — установить, кто его [Рослякова[ готовил к этому преступлению. Здесь он действовал один. Это понятно, установлено», — пояснил глава Крыма. «Но подготовительные мероприятия, на мой взгляд и взгляд коллег, в одиночку этот негодяй осуществить не мог», — добавил он.

Аксенов также заверил, что все учебные заведения Керчи под надежной защитой, около них выставлена вооруженная охрана.

«Возле каждого детского сада, возле каждой школы вооруженная охрана стоит. Все работает, все защищено, все меры исчерпывающие, чтобы обеспечить безопасность, в этой ситуации приняты», — сказал глава Крыма.

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Следственный комитет России в своем аккаунте в WhatsApp сообщил, что завершен первичный осмотр места происшествия. Официальный представитель СК Светлана Петренко также заявила, что в расследовании назначены судебные экспертизы, в том числе медицинские и баллистические, также будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза нападавшего.

17 октября учащийся политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья в своем учебном заведении, после чего совершил самоубийство.

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Погибли, по последним данным, 21 человек, включая самого Рослякова. Жертвами трагедии стали и студенты, и преподаватели колледжа. Ранены более 40 человек.

Возбуждено уголовное дело — первоначально по статье о террористическом акте, но впоследствии было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

В Крыму и Севастополе с 18 октября введен трехдневный траур.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Керчь , Крым , массовая стрельба , Василий Аксенов
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