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Последствия нападения на колледж в Керчи. Фотогалерея
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Последствия нападения на колледж в Керчи. Фотогалерея
Общество, 16:20
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Последствия нападения на колледж в Керчи. Фотогалерея

Вооруженный 18-летний учащийся четвертого курса Керченского политехнического колледжа пришел накануне в здание учебного заведения и начал расстреливать находившихся там людей, полагает следствие. У молодого человека, по информации главы Крыма Сергея Аксенова, было более 150 патронов. В результате происшествия погиб 21 человек

Фото: ruptly.tv
Чтобы пронести в здание колледжа помповое ружье, подозреваемый в организации нападения убил дежурившую у входа вахтершу
Фото: ruptly.tv

Постами частной охранной организации, по словам исполнительного секретаря Координационного совета по вопросам частной охранной деятельности при Росгвардии, учебное заведение оборудовано не было

Фото: ruptly.tv
Очевидцы накануне рассказывали, что, услышав звуки взрыва и выстрелов, они были вынуждены спасаться и убегать из здания через окна
Фото: ruptly.tv
О взрыве на первом этаже керченского колледжа изначально также сообщал СК. Однако затем в ведомстве заявили, что осмотр тел показал: все погибшие скончались от огнестрельных ранений
Фото: ruptly.tv

Тем не менее российский министр здравоохранения Вероника Скворцова причиной серьезных травм у пострадавших в Керчи назвала взрыв

Фото: ruptly.tv
Президент России Владимир Путин назвал нападение на керченский колледж результатом глобализации, «включая соцсети». На это событие, по его мнению, повлияли известные расстрелы в школах США. «Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей», — считает политик
Фото: ruptly.tv
Всего в результате происшествия в Крыму погиб 21 человек, более 40 получили ранения
Фото: ruptly.tv
По факту случившегося российский СК изначально возбудил дело по статье «теракт», однако затем производство было переквалифицировано на «убийство двух и более лиц общеопасным способом»
Теги: мультимедиа , Крым , Керчь , колледж
Главное
Путин назвал нападение в Керчи последствием расстрелов в школах США Политика
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