Последствия нападения на колледж в Керчи. Фотогалерея
Общество, 16:20
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Последствия нападения на колледж в Керчи. Фотогалерея
Вооруженный 18-летний учащийся четвертого курса Керченского политехнического колледжа пришел накануне в здание учебного заведения и начал расстреливать находившихся там людей, полагает следствие. У молодого человека, по информации главы Крыма Сергея Аксенова, было более 150 патронов. В результате происшествия погиб 21 человек
Чтобы пронести в здание колледжа помповое ружье, подозреваемый в организации нападения убил дежурившую у входа вахтершу
Постами частной охранной организации, по словам исполнительного секретаря Координационного совета по вопросам частной охранной деятельности при Росгвардии, учебное заведение оборудовано не было
Очевидцы накануне рассказывали, что, услышав звуки взрыва и выстрелов, они были вынуждены спасаться и убегать из здания через окна
О взрыве на первом этаже керченского колледжа изначально также сообщал СК. Однако затем в ведомстве заявили, что осмотр тел показал: все погибшие скончались от огнестрельных ранений
Тем не менее российский министр здравоохранения Вероника Скворцова причиной серьезных травм у пострадавших в Керчи назвала взрыв
Президент России Владимир Путин назвал нападение на керченский колледж результатом глобализации, «включая соцсети». На это событие, по его мнению, повлияли известные расстрелы в школах США. «Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей», — считает политик
Всего в результате происшествия в Крыму погиб 21 человек, более 40 получили ранения
По факту случившегося российский СК изначально возбудил дело по статье «теракт», однако затем производство было переквалифицировано на «убийство двух и более лиц общеопасным способом»