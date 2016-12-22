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В Кремле заявили об «опасной тенденции» после расстрела студентов в Керчи
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В Кремле заявили об «опасной тенденции» после расстрела студентов в Керчи
Взрыв в Керчи, 12:50
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В Кремле заявили об «опасной тенденции» после расстрела студентов в Керчи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает необходимым тщательно проанализировать обстоятельства случившегося в Керчи, чтобы понять, какие меры нужно принять для предотвращения новых трагедий
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Для предотвращения новых трагедий, подобных той, что произошла 17 октября в Керчи, необходимо принимать «действенные меры», импульсивные сиюминутные решения вряд ли помогут делу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Предстоит точно определить все детали этого трагического массового убийства. И только после этого уже, наверно, специалисты должны прогнозировать те или иные действия. Потому что, конечно, это очень опасная тенденция, и, безусловно, предстоит очень глубокий анализ», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какие из мер, предложенных после нападения на студентов и преподавателей Керченского политехнического колледжа (от ужесточения правил ношения оружия до усиления мер безопасности в школах и детских садах), Кремль готов поддержать.

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Пресс-секретарь главы государства отметил, что «в эмоциональном плане» реакция общества понятна, но, прежде чем принимать решения, необходимо самым тщательным образом разобраться с обстоятельствами произошедшего.

​«Еще раз повторюсь, здесь такие сиюминутные какие-то действия, импульсивные, они объяснимы, но они вряд ли помогут делу. Здесь нужен очень серьезный системный подход», — сказал Песков.

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17 октября учащийся политехнического колледжа Керчи Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья в своем учебном заведении, после чего совершил самоубийство. Погиб​, по последним данным, 21 человек, включая самого Рослякова, ранено более 40 человек.

В Крыму и Севастополе с 18 октября объявлен трехдневный траур.

Авторы: Владимир Дергачев, Евгений Калюков.
Теги: Керчь , Дмитрий Песков
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