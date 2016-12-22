Устроившему стрельбу в Керчи студенту назначили посмертную экспертизу

Следственный комитет назначил посмертную психолого-психиатрическую экспертизу Владиславу Рослякову, который устроил стрельбу в политехническом колледже в Керчи. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, также назначены судебно-медицинские, баллистические и другие экспертизы. Проведены обыски в квартирах родственников нападавшего и съемной квартире, где проживал Росляков с матерью.

Посмертная психологическая экспертиза проводится поэтапно, в том числе опрашивают родственников и друзей, собирают данные о человеке из медучреждений и учебных заведений, рассказал РБК адвокат Дмитрий Динзе.

«Сначала собирается материал, характеризующий личность, — характеристики с места учебы, с места работы, собираются данные с самого детства», — отметил он. По словам Динзе, далее опрашиваются лица, которые имеют то или иное отношение к фигуранту — родственники, коллеги по работе и другие.

На третьем этапе собираются документы о заболеваниях. «Определяется, состоял ли он на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансере, выясняется вопрос по анонимным учетам, в том числе ВИЧ, СПИД, другие заболевания», — пояснил он. На четвертом этапе, по словам адвоката, устанавливаются гражданско-правовые документы: был ли он ограничен в рамках административных или уголовных дел, были ли у него стрессовые правовые ситуации, например, долги. На пятом этапе определяют, устраивался ли человек на работу в режимные объекты, с допуском к оружию и т.д.

«Все материалы уголовного дела, собранные на момент назначения экспертизы, предоставляются органам предварительного расследования и экспертам. Это комплексная экспертиза, в ней участвуют и психологи, и психиатры. И уже с учетом всех этих данных принимается решение, являлось ли лицо на момент совершения преступления вменяемым или нет», — заключил Динзе.

Студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу в учебном заведении 17 октября. После этого он покончил с собой. Также в колледже сработало взрывное устройство. В результате случившегося, по последним данным, погиб 21 человек, более 50 пострадали. СК возбудил уголовное дело о терроризме, но потом переквалифицировал его в убийство двух и более лиц общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК).

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что следствие устанавливает возможных сообщников Рослякова. Речь идет о тех, кто готовил молодого человека к преступлению, уточнил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для предотвращения новых подобных трагедий необходимо принимать «действенные меры», отметив, что это «очень опасная тенденция».