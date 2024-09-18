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Палестино-израильский конфликт ,  
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Нетаньяху впервые выступил с заявлением после взрыва электроники в Ливане

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Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху впервые выступил с заявлением после взрыва электроники в Ливане
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к гражданам в связи с ситуацией на севере страны, где, как заявил сегодня министр обороны Йоав Галлант, начинается «новая фаза» войны. Видео с его заявлением опубликовал МИД страны. 

«Я уже говорил: мы вернем жителей севера в свои безопасные дома. Именно это мы сделаем», — сказал премьер.

Заявление стало первым за последние дни. 17 и 18 марта произошли массовые взрывы беспроводных устройств в Ливане, накануне — пейджеров для связи членов группировки «Хезболла», сегодня в том числе раций. За два дня в общей сложности погибли более двух десятков человек, несколько тысяч пострадали. «Хезболла» обвинила в произошедшем Израиль. Власти последнего свою причастность к взрывам не комментировали.

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Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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