Нетаньяху впервые выступил с заявлением после взрыва электроники в Ливане
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к гражданам в связи с ситуацией на севере страны, где, как заявил сегодня министр обороны Йоав Галлант, начинается «новая фаза» войны. Видео с его заявлением опубликовал МИД страны.
«Я уже говорил: мы вернем жителей севера в свои безопасные дома. Именно это мы сделаем», — сказал премьер.
Заявление стало первым за последние дни. 17 и 18 марта произошли массовые взрывы беспроводных устройств в Ливане, накануне — пейджеров для связи членов группировки «Хезболла», сегодня в том числе раций. За два дня в общей сложности погибли более двух десятков человек, несколько тысяч пострадали. «Хезболла» обвинила в произошедшем Израиль. Власти последнего свою причастность к взрывам не комментировали.
Материал дополняется
Суд арестовал адвоката Эльмана Пашаева
Кадры стрельбы в офисе Wildberries
Владимир Познер вернется в эфир «Первого канала»
В результате стрельбы в офисе Wildberries пострадали семь человек
Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца
Минфин считает правильным ввести налог для майнеров
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
В Ливане вслед за пейджерами начали взрываться рации, ноутбуки и скутеры
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов