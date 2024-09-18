«Хезболла» пообещала расплату Израилю за теракт с пейджерами

В ходе взрывов пейджеров, которыми в «Хезболле» пользуются для обмена сообщениями, пострадали около 3 тыс. человек. Группировка обвинила в теракте Израиль

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Израиль ожидает «тяжелая расплата» за теракт с пейджерами в Ливане, в ходе которого пострадали почти 3 тыс. человек, в том числе много сторонников группировки «Хезболла», говорится в заявлении последней. Его приводит Al Arabiya.

В «Хезболле» заявили, что та «продолжит свои операции сегодня, как и во все прошлые дни», подчеркнув, что эти действия «отделены от тяжелой расплаты, которую преступный враг должен ждать за свою бойню во вторник». Ранее группировка возложила ответственность за теракт на Израиль. Движение также пообещало продолжить поддерживать сектор Газа.

По последним данным, в результате взрывов сотен пейджеров погибли девять человек (в «Хезболле» заявляют, что среди них были ребенок и два члена группировки). Ранения получили более 2,8 тыс. человек, 200 из них находятся в тяжелом состоянии.

По данным The New York Times (NYT) и Reuters, производитель взорвавшихся пейджеров — тайваньская компания Gold Apollo. Там опровергли агентству эту информацию и сообщили, что устройства изготовила европейская фирма, имеющая право использовать бренд компании. Источники рассказали Reuters, что пейджеры были завезены в Ливан в начале года. По словам нескольких из них, план со взрывом устройств прорабатывался много месяцев.

Выдвигаются разные версии, как именно была совершена атака. По информации источников Sky News Arabia, израильская разведка «Моссад» получила доступ к пейджерам, которые предназначались «Хезболле», и поместила в них взрывчатое вещество PETN (пентаэритриттетранитрат), которое сдетонировало при нагревании аккумуляторов.

NYT пишет со ссылкой на источники, что взрывчатое вещество весом 1–2 унции (28–56 г) было имплантировано рядом с батареей в каждом пейджере; в устройства также были встроены переключатели для дистанционной активации взрывчатки после получения сообщения, похожего на те, что обычно отправляет руководство «Хезболлы».