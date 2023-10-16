Израиль объявил эвакуацию из 28 населенных пунктов близ границы с Ливаном

ЦАХАЛ объявил в Израиле эвакуацию жителей из 28 пунктов вблизи границы с Ливаном

Фото: Shir Torem / Reuters

Армия обороны Израиля объявила о планах эвакуировать мирных жителей, проживающих в городах на расстоянии до двух километров от границы с Ливаном на фоне ракетных обстрелов со стороны «Хезболлы», передает The Times of Israel

Жителей временно разместят в финансируемых государством гостевых домах после того, как план эвакуации будет одобрен министром обороны Йоавом Галлантом. О своих планах ЦАХАЛ уже уведомила местные органы власти.

По данным издания, эвакуацию проведут в 28 населенных пунктах: Гаджар, Дишон, Кфар-Юваль, Маргалиот, Метула, Авивим, Довев, Мааян Барух, Барам, Манара, Ифтах, Малкия, Мисгав Ам, Ирон, Дафна, Араб аль-Арамше, Шломи, Нетуа, Яара, Штула, Матат, Зарит, Шомера, Бецет, Адамит, Рош Ханикра, Ханита и Кфар Гилади.

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