Axios узнал, когда Израиль согласовал массовый подрыв пейджеров в Ливане
Операция с массовым подрывом пейджеров членов ливанской группировки «Хезболла» была одобрена на встречах по безопасности с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, высокопоставленными членами парламента и руководителями израильских спецслужб, сообщает Axios со ссылкой на источники.
Портал отмечает, что вечером 16 сентября кабинет министров Израиля по вопросам безопасности принял решение обновить цели войны, включив в них безопасное возвращение перемещенных израильтян в их дома на границе с Ливаном. «Хезболла» нарастила обстрелы Израиля после начала войны Тель-Авива с палестинским исламистским движением ХАМАС.
По словам израильских чиновников, обновление целей войны должно сигнализировать о том, что Израиль собирается переключить внимание с конфликта в секторе Газа на ливанский фронт. Один из собеседников Axios, знакомый с ситуацией, рассказал, что операция направлена на то, чтобы подорвать доверие внутри «Хезболлы» и создать в рядах движения «ощущение, что оно полностью пронизано израильскими спецслужбами».
Источник издания добавил, что израильская разведка еще до начала операции пришла к выводу, что «Хезболла», скорее всего, нанесет ответный удар.
17 сентября израильский премьер и министр обороны Йоав Галлант провели несколько часов в командном центре Армии обороны Израиля в Тель-Авиве, рассказал изданию израильский чиновник.
По данным Axios, накануне операции спецпосланник США Амос Хохштейн встретился с Нетаньяху и предупредил его о последствиях серьезной эскалации в Ливане. Два американских чиновника сообщили порталу, что Израиль не уведомил США о готовящейся операции.
Источники Sky News Arabia утверждают, что израильская разведка «Моссад» получила доступ к пейджерам, которые предназначались «Хезболле», и поместила в устройства взрывчатое вещество PETN (пентаэритриттетранитрат), которое сдетонировало при нагревании аккумуляторов.
Взрывы прогремели по всему Ливану днем 17 сентября. По последним данным ливанского Минздрава, погибли 11 человек, в том числе восьмилетняя девочка. Пострадали около 4 тыс. человек, среди них более 400 — в критическом состоянии. Также были ранены 14 членов «Хезболлы», находившиеся в Сирии.
«Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль и пообещала «справедливый ответ, откуда не ждали». Израильские власти официально не комментировали произошедшее. В Госдепе отвергли причастность к этому.
По данным WSJ и Reuters, взорвавшиеся пейджеры были из новой партии, недавно полученной «Хезболлой». Представитель группировки подтвердил, что пейджеры были у «сотен боевиков», и предположил, что вредоносное программное обеспечение могло привести к нагреву и взрыву устройств. По его словам, некоторые владельцы пейджеров почувствовали, что устройства нагреваются, и избавились от них, прежде чем они взорвались.
Опрошенные РБК эксперты рассказали, что пейджеры могли взорваться как из-за кибератаки, которая заставляет их нагреваться, так и из-за заложенной в устройства заранее взрывчатки.
«Хезболла» («Хезболлах», араб. حزب الله, буквально — «партия Бога») — шиитское движение и военно-политическая организация в Ливане, возникшая в 1982 году как повстанческое движение политизированной шиитской молодежи. Руководящую роль в ее создании играли иранские инструкторы из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые организовали сеть тренировочных лагерей в долине Бекаа. Ее главной целью была объявлена борьба с израильской оккупацией юга Ливана (Израиль вводил войска в страну в 1978 и 1982 годах для борьбы с находившимися там палестинскими боевиками).
Организация признана террористической в Израиле, США, Великобритании, Канаде. В некоторых странах, включая государства ЕС, Австралию и Новую Зеландию, считают террористическим только боевое крыло движения — «Исламское сопротивление Ливана». Это одни из крупнейших и хорошо оснащенных негосударственных вооруженных сил в мире. Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла в 2021 году заявил о 100 тыс. подготовленных бойцов, но США оценивают численность армии «Хезболлы» более скромно — в 40–50 тыс. боевиков.
После начала войны Израиля и ХАМАС лидер «Хезболлы» назвал реальной вероятность полномасштабного конфликта Израиля с Ливаном и посоветовал израильской армии действовать осторожно на ливанском фронте. Также участились приграничные обстрелы между Ливаном и Израилем.
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