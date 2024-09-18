Axios узнал, когда Израиль согласовал массовый подрыв пейджеров в Ливане

Руководство Израиля одобрило операцию с массовым взрывом пейджеров «Хезболлы» на этой неделе, узнал Axios. Это сигнализирует о сменен фокуса Израиля с войны в секторе Газа на Ливан. США не проинформировали о готовящемся шаге

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Операция с массовым подрывом пейджеров членов ливанской группировки «Хезболла» была одобрена на встречах по безопасности с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, высокопоставленными членами парламента и руководителями израильских спецслужб, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Портал отмечает, что вечером 16 сентября кабинет министров Израиля по вопросам безопасности принял решение обновить цели войны, включив в них безопасное возвращение перемещенных израильтян в их дома на границе с Ливаном. «Хезболла» нарастила обстрелы Израиля после начала войны Тель-Авива с палестинским исламистским движением ХАМАС.

По словам израильских чиновников, обновление целей войны должно сигнализировать о том, что Израиль собирается переключить внимание с конфликта в секторе Газа на ливанский фронт. Один из собеседников Axios, знакомый с ситуацией, рассказал, что операция направлена на то, чтобы подорвать доверие внутри «Хезболлы» и создать в рядах движения «ощущение, что оно полностью пронизано израильскими спецслужбами».

Источник издания добавил, что израильская разведка еще до начала операции пришла к выводу, что «Хезболла», скорее всего, нанесет ответный удар.

17 сентября израильский премьер и министр обороны Йоав Галлант провели несколько часов в командном центре Армии обороны Израиля в Тель-Авиве, рассказал изданию израильский чиновник.

По данным Axios, накануне операции спецпосланник США Амос Хохштейн встретился с Нетаньяху и предупредил его о последствиях серьезной эскалации в Ливане. Два американских чиновника сообщили порталу, что Израиль не уведомил США о готовящейся операции.

Источники Sky News Arabia утверждают, что израильская разведка «Моссад» получила доступ к пейджерам, которые предназначались «Хезболле», и поместила в устройства взрывчатое вещество PETN (пентаэритриттетранитрат), которое сдетонировало при нагревании аккумуляторов.

Взрывы прогремели по всему Ливану днем 17 сентября. По последним данным ливанского Минздрава, погибли 11 человек, в том числе восьмилетняя девочка. Пострадали около 4 тыс. человек, среди них более 400 — в критическом состоянии. Также были ранены 14 членов «Хезболлы», находившиеся в Сирии.

«Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль и пообещала «справедливый ответ, откуда не ждали». Израильские власти официально не комментировали произошедшее. В Госдепе отвергли причастность к этому.

По данным WSJ и Reuters, взорвавшиеся пейджеры были из новой партии, недавно полученной «Хезболлой». Представитель группировки подтвердил, что пейджеры были у «сотен боевиков», и предположил, что вредоносное программное обеспечение могло привести к нагреву и взрыву устройств. По его словам, некоторые владельцы пейджеров почувствовали, что устройства нагреваются, и избавились от них, прежде чем они взорвались.

Опрошенные РБК эксперты рассказали, что пейджеры могли взорваться как из-за кибератаки, которая заставляет их нагреваться, так и из-за заложенной в устройства заранее взрывчатки.