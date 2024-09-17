Эксперты допустили, что в пейджеры «Хезболлы» заранее вставили взрывчатку

Пейджеры, принадлежащие членам «Хезболлы», взорвались днем 17 сентября. В результате травмы получили свыше 2,7 тыс. человек. Опрошенные РБК эксперты не исключили, что в устройствах могла быть заранее установлена взрывчатка

Фото: Emilie Madi / Reuters

Массовый взрыв пейджеров, которые использовала ливанская группировка «Хезболла», мог произойти в результате преднамеренной диверсии — когда в них заранее вставили взрывное устройство, рассказал РБК гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

«Учитывая, что они [пейджеры] в отличие от смартфонов хранятся не у уха, а в кармане и так далее, то это не должно привести к каким-то значительным проблемам, на мой взгляд. Поэтому, значит, что-то было заранее сделано, вполне вероятно. Еще раз подчеркну: пейджеры — очень небольшие устройства. Взорваться, причинить колоссальный вред людям могут, но это может быть один из тысяч, из миллиона, но не одновременно все. Значит, очевидно, это была какая-то преднамеренная, спланированная акция», — сказал эксперт.

Video

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с РБК отметил, что при определенном перепрограммировании, в том числе удаленном, пейджеры можно заставить перегреться. «Каким образом это происходит? Если используется встроенный аккумулятор, у аккумулятора снимаются ограничения защитные на перегрев и прочие вещи. Это возможно на недорогих, дешевых моделях. Пейджеры, как правило, недорогие, дешевые, устаревшие модели, потому что их сегодня практически не выпускают и в них действительно происходит де-факто разогрев батареи быстрый. И дальше батарея вспыхивает», — сказал Муртазин.

Генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский заявил РБК, что взорвать пейджеры можно двумя способами: заранее вставить взрывное устройство и удаленным образом его активировать либо перевести батарею в такой режим работы, при котором она перегреется и взорвется. «По поводу того, как туда встроить взрывное устройство и как эти пейджеры раздать необходимым людям, — это уже гораздо более сложный вариант. Тем более что существуют много где детекторы взрывчатых веществ, и сделать так, чтобы они нигде раньше времени не сработали, наверное, это непросто. Хотя, в принципе, если речь идет про Ближний Восток, наверняка там в основном имеются люди, которые услугами аэропортов не пользуются, а такие детекторы обычно чаще всего в аэропортах стоят», — уточнил эксперт.

Пейджер — это приемник персонального вызова, активно используемый в 1980–1990-х годах. Сообщения на него передаются с радиопередатчика пейджинговой сети. Для того чтобы отправить почту на пейджер, обычно надо набрать телефон оператора, сообщить номер или название абонента и продиктовать сообщение. Каждому пейджеру в системе присваивается индивидуальный код, служащий своеобразным адресом, по которому передаваемая информация попадает к нужному абоненту. Сообщение для передачи поступает по телефону или электронной почте к оператору системы, который направляет его по радиоканалу в пейджинговую сеть с указанием индивидуального кода получателя. Прием сообщения возможен только пейджером — владельцем данного кода. Как рассказал «МК» специалист по радиосвязи Евгений Балабас, в принципе, как таковая пейджинговая связь не умерла полностью — она ушла из потребительского сектора в сугубо профессиональной. «Пейджеры используют как раз те самые сотрудники больниц, складов, электростанций и прочих больших компании, где диспетчеру требуется отправлять точечные команды конкретным работникам. В России она менее востребована. Поэтому у нас большинство граждан о пейджерах уже благополучно забыли», — пояснил он.

Пейджеры в Ливане начали взрываться в 15:45 по местному времени (совпадает с мск), сообщал Reuters. Изначально ливанское агентство NNA заявило о десятках раненых, однако позже появились сообщения о переполненных больницах, а также о ранении высокопоставленных лиц. Одним из них стал посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани, сообщало иранское агентство Mehr.

К вечеру министр здравоохранения страны Фирас Абъяд сообщил, что в результате взрывов пейджеров восемь человек погибли (включая одного ребенка), еще 2750 получили ранения. Al Jazeera отмечает, что несколько месяцев назад лидер «Хезболлы» Хасан Насралла призвал членов группировки отказаться от использования смартфонов. Он заявил, что у Израиля есть технологии, позволяющие взламывать эти устройства.

По данным источников The Wall Street Journal, взорвавшиеся пейджеры были из новой партии, которую движение получило в последние дни. Три источника в службе безопасности рассказали Reuters, что «Хезболла» получила устройства в последние месяцы.

Израиль свою причастность к взрывам не подтверждал. По данным The Times of Israel, на фоне инцидента премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант и другие руководители служб безопасности собрались на экстренное совещание в штаб-квартире Министерства обороны в Тель-Авиве.