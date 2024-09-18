СК завел дело о взятке на генерала из автобронетанковой службы

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СК завел дело о взятке в особо крупном размере в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова.

Путилов контролировал исполнение контрактов на ремонт и техобслуживание военной техники на 140 млн руб., они были заключены с предпринимателем Чудиновым, сообщило следствие.

«В целях ослабления контроля, получения иных привилегий и преференций при исполнении государственного оборонного заказа, а также заключения в дальнейшем новых контрактов Путилов получил взятку от представителя ИП Чудинова в сумме 10 миллионов рублей», — сообщили в СК.

Генерал-майор задержан. Мера пресечения ему пока не избрана. Дело ведет Главные военное следственное управлениее.

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