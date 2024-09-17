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Аресты генералов ,  
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У обвиненного во взятках генерала Беглова арестовали имущество на ₽49 млн

Суд арестовал имущество обвиненного во взятках генерала ФТС Беглова на ₽49 млн
Сюжет
Аресты генералов

Басманный суд Москвы арестовал имущество бывшего замначальника Центрального таможенного управления ФТС генерала Александра Беглова на 49 млн руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Согласно документам, арестованы две квартиры в Московской области общей стоимостью 28 млн руб., дача с участком в садовом товариществе «Роспроект» в Подмосковье, доля в квартире в Балашихе вместе с машино-местом и автомобиль Volkswagen Tiguan 2011 года выпуска.

Суд арестовал нового фигуранта по делу генерала ФТС о взятках
Общество
Фото:РБК

Беглова арестовали в марте 2023 года. Вместе с ним под стражу отправили начальника центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни Александра Алеева. Обоих обвинили в получении взятки в особо крупном размере, Беглову добавили пункт о посредничестве во взяточничестве. В декабре суд арестовал нового фигуранта дела — главу компании «Авиаброкер» Станислава Галлямова. Ему вменили дачу взятки.

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Теги
взяточничество ФТС арест имущества
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