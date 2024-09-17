Бастрыкин потребовал от регионов улучшить расследование хищений в ОПК
Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин раскритиковал работу руководителей территориальных следственных органов по расследованию хищений в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и при исполнении гособоронзаказа, сообщили РБК в пресс-службе СК.
По данным ведомства, за восемь месяцев 2024 года возбуждено 497 таких уголовных дел, по сравнению с 357 за аналогичный период 2023-го. «В настоящее время в условиях наращивания производства современных видов вооружений на эту отрасль выделяются значительные бюджетные средства. В связи с этим особую значимость приобретает работа по выявлению и пресечению возможных хищений и злоупотреблений со стороны должностных лиц», — отметили в ведомстве.
По данным СК, наибольшее количество уголовных дел расследуется в Москве и Подмосковье, Удмуртии, Тульской и Самарской областях. Вместе с этим в следственном управлении по Амурской, Ивановской, Костромской и Тверской областям «выявлены факты волокиты и недостаточной организованности при производстве предварительного следствия».
Бастрыкин в ходе совещания по вопросам расследования преступлений в сфере ОПК раскритиковал работу руководителей территориальных следственных органов и привел в пример положительный опыт центрального аппарата и Главного военного следственного управления ведомства.
«В результате умелого и слаженного взаимодействия с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, возбужден и активно расследуется целый ряд уголовных дел в отношении высокопоставленных военных чиновников и их соучастников», — сказал он.
Накануне в ведомстве сообщали о задержании офицеров Минобороны Ивана Популовского и Григория Зорина по подозрению в получении взяток на 11 млн руб. По версии следователей, они оказывали привилегии и преференции двум компаниям при выполнении гособоронзаказа.
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