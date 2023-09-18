Минобороны заявило об ударах по складам со снарядами с обедненным ураном

Минобороны заявило об ударах по складам ВСУ с ракетами Storm Shadow

Российские силы нанесли групповой удар с воздуха, в том числе дронами, по местам хранения ВСУ британских ракет Storm Shadow и снарядов с обедненным ураном

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности с воздуха и беспилотниками по местам хранения британскими крылатыми ракетами Storm Shadow и боеприпасами с обедненным ураном на Украине, сообщает Минобороны.

Также удар был нанесен по «центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ». Цель удара достигнута, все объекты поражены, добавило ведомство.

Этой ночью сигналы воздушной тревоги звучали по всей Украине. Власти сообщали о взрывах в Одесской и Хмельницкой областях.

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