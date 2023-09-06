В ООН высказались против применения снарядов с обедненным ураном

В ООН выступили против применения снарядов с обедненным ураном

Фото: Staff Sgt. Nicholas Perez / Keystone Press Agency / Global Look Press

ООН выступает против применения снарядов с обедненным ураном, заявил ТАСС заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак.

«Мы выступаем против применения снарядов с обедненным ураном где бы то ни было в мире», — сказал Хак.

Обедненный уран используется для изготовления боеприпасов, а также для оболочек ядерных зарядов. США применяли боеприпасы с ураном во время войны против Ирака в 1991 году. Тогда армия США сделала около 14 тыс. танковых выстрелов снарядами, содержавшими обедненный уран.

Пентагон вечером 6 сентября объявил, что вслед за Великобританией передаст Киеву снаряды с обедненным ураном для танков Abramas. Они входят в 46-й пакет военной помощи для Киева, их количество в поставке разглашалось.

Международные организации не признают боеприпасы с обедненным ураном химическим оружием. Их применение не регулируется.

В апреле Великобритания отправила Украине снаряды с обедненным ураном. Москва раскритиковала решение Лондона. В Минобороны России предупреждали, что после использования таких снарядов возникает риск развития патологий организма, в том числе опухолей.

Президент России Владимир Путин допускал, что российская армия может начать тоже использовать такие боеприпасы: «Ничего хорошего здесь нет, но, если потребуется, мы в состоянии это сделать».

Опрошенные РБК эксперты рассказали, что такие снаряды имеют высокую токсичность и канцерогенность, однако низкую радиоактивность. Они позволяют «повысить убойную силу бронебойного снаряда, и предполагается, что он с большей вероятностью может пробивать броню современных танков».