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Военная операция на Украине ,  
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FT назвала причины приостановки контрнаступления Украины

FT: Украина приостановила наступление из-за неумения воевать крупными частями
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинские военные хорошо действуют в составе небольших групп, но им сложно проводить операции в рамках крупных подразделений, что необходимо для прорывов, говорят аналитики. Для этого им недостаточно подготовки на Западе
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Из украинского контрнаступления можно извлечь несколько уроков, один из важнейших — недостаточность подготовки военных ВСУ на Западе, заявили опрошенные Financial Times (FT) аналитики.

Украинские и западные чиновники сообщили изданию, что украинские потери составили почти пятую часть вооружения НАТО, предоставленного для контрнаступления. Это вынудило Киев приостановить операцию и переосмыслить свою стратегию.

Наступление Киева, как говорил российский президент Владимир Путин, началось 4 июня. Сначала украинская армия пыталась проводить атаку с использованием механизированных частей, но понесла серьезные потери и в технике, и в людях. На этом фоне было принято решение сменить тактику — использовать изматывающий подход против российской армии.

«Истощение <...> играет на руку сильным сторонам Украины, в то время как попытки масштабировать наступательные маневры в таких сложных условиях этого не делают», — заявили американские военные аналитики Майкл Кофман из Центра военно-морского анализа (CNA) и Роб Ли из Института исследований внешней политики (FPRI).

По их словам, украинским военным проще вести бой в составе небольших высокоманевренных штурмовых подразделений — не выше уровня роты (200 человек) или даже взвода (20–50). Однако для прорывов им следует координировать более крупные силы, для чего нужна более хорошая подготовка.

Главный уроком из более чем трех прошедших месяцев боев аналитики назвали слишком короткий срок обучения украинских военных на Западе (обычно это пять недель). Такая подготовка не учитывает сильные стороны армии, условия местности, в том числе наличие минных полей и укреплений. По словам Кофмана и Ли, плохое понимание на Западе этих аспектов боевых действий «может привести к ложным ожиданиям, неуместным советам и несправедливой критике».

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Аналитики Королевского института объединенных служб Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс (RUSI) также отметили, что украинским военным нужно проходить более коллективную подготовку.

По последним данным Путина, Украина потеряла в ходе контрнаступления 71,5 тыс. человек. Он не раз называл его безуспешным и провальным. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что наиболее напряженная ситуация складывается на запорожском направлении. Как отмечает FT, здесь цель ВСУ — прорвать сухопутный мост, соединяющий Ростовскую область и Крым через новые территории.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
контрнаступление Украина
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