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Военная операция на Украине ,  
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Полтавский военком рассказал о потерях в подразделениях ВСУ

Полтавский военком: из пополнивших подразделения 100 человек остались 10-20
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Военная операция на Украине

Полтава по планам мобилизации в ВСУ находится на последнем месте в области, заявил исполняющий обязанности начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки подполковник Виталий Бережной. Его слова приводит издание «Полтавщина».

По словам Бережного, областные показатели по общей мобилизации крайне низки, и военные нуждаются в пополнении воинских частей. «Например, из 100 человек, пополнивших подразделения осенью прошлого года, осталось 10-20, остальные — это погибшие, раненые и выведенные из строя», — сказал он.

На 15 сентября Полтава выполнила план призыва на 13%, сказал и.о. начальника военкомата. Он предложил развернуть в микрорайонах города участки для оповещения и отправить туда представителей исполкома, которые «помогали бы установить наличие военнообязанного». На этих участках также следует работать с теми, кто хочет служить по контракту, считает Бережной.

На Украине с момента ввода российских войск в страну в феврале 2022 года действует военное положение и всеобщая мобилизация. Призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, предусмотрены некоторые исключения.

В конце августа Алексей Резников, тогда возглавлявший Минобороны Украины, говорил, что утвержденный Верховной радой план мобилизации еще не выполнен. «Нам нет нужды объявлять новую мобилизацию для увеличения численности, у нас еще есть ресурс», — сказал он. За несколько дней до этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему, «чтобы дать возможность больше мобилизовать».

Официально Украина не называет актуальную численность вооруженных сил и число потерь. Оценки регулярно приводят российские власти, например, президент Владимир Путин 12 сентября заявил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли 71,5 тыс. человек, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин различных классов.

В середине августа The New York Times писала, что с начала полномасштабных боев ВСУ потеряли около 70 тыс. человек убитыми. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя эти сведения, заявил: «Что касается наших потерь, то этот счет вообще не соответствует действительности. Наша армия была совсем не такой большой, чтобы говорить о потерях в 70 тыс. солдат».

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Теги
Полтава мобилизация Военная операция на Украине ВСУ
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