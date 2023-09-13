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The Economist узнал о сомнениях Запада в успехе наступления Киева до зимы

The Economist: на Западе сомневаются в крупном прорыве наступления Киева до зимы
Сюжет
Военная операция на Украине
Западные чиновники не видят возможности для крупных успехов ВСУ в наступлении в ближайшее время, пишет журнал. Путин днем ранее заявил, что результатов у наступления Киева нет, а потери у него — большие
Фото: Anna Voitenko / Reuters
Фото: Anna Voitenko / Reuters

Украинское контрнаступление вряд ли приведет к крупному прорыву до зимы, такое мнение «десятков западных чиновников» приводит издание The Economist.

«Это может быть очень долгая борьба», — сказал один из источников журнала.

Похожее мнение выразил и военный эксперт Конрад Музыка из анализирующей боевые действия фирмы Rochan Consulting. Он отметил, что ускорить достижение прогресса Украиной могло бы только развертывание более крупных подразделений, которых у нее нет, либо крах российских позиций. В противном случае то, как наступление шло в предыдущие три месяца, будет продолжаться еще несколько.

Как отмечает издание, у Запада и Киева существуют разногласия относительно тактики ведения боевых действий. Например, неназванный американский чиновник в разговоре с Economist сказал, что Украина сильно «привязана к советской доктрине», и нужно время, чтобы эта ситуация изменилась. Кроме того, говорят источники журнала, на Западе существовало мнение, что Киеву следует вести масштабные атаки, которые бы привели к большим потерям, но позволили бы добиться более значительных успехов. Украина возражала против этого.

Наступление ВСУ идет с начала лета. 12 сентября российский президент Владимир Путин заявил, что «результатов» у него нет, Киев потерял свыше 71 тыс. человек. Днем ранее украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что страна в ходе боев «потеряла много людей». «Это не фильм со счастливым концом, у нас не будет счастливого конца», — заявил он о контрнаступлении.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал 6 сентября, что в Вашингтоне «увидели заметный прогресс в контрнаступлении». В чем он выразился, дипломат не уточнил. За день до этого врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что российская армия оставила село Работино и вышла на другие позиции, которые ее устраивают. Минобороны позднее сообщило, что изменений «в тактическом положении российских войск» в этом районе не было.

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что Киев намерен продолжать контрнаступление и после наступления холодов, несмотря на связанные с этим сложности.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина контрнаступление Военная операция на Украине
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