Рогозин назвал происходящее «вооруженным мятежом в тылу воюющей армии»

Руководитель действующей в зоне военной операции добровольческой группы «Царские волки» Дмитрий Рогозин в своем Telegram написал, что никогда не скрывал свою позицию касательно того, что происходит на фронте. «Но чем бы ни объяснялся вооруженный мятеж, это всё же именно вооруженный мятеж в тылу воюющей армии».

«На войне надо засунуть свои политические амбиции в задницу и всеми силами поддерживать фронт. Любые попытки ослабить его есть ничто иное как пособничество врагу», — считает Рогозин.

Также он сообщил, что добровольческие отряды на линии соприкосновения продолжают отражать попытки ВСУ прорвать оборону в Запорожской области.

Накануне вечером, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в обстреле лагеря частной военной компании и пообещал ответить. Минобороны России расценило его обвинения как провокацию и назвало их не соответствующими действительности. Из-за его действий украинские войска «воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки», сосредоточили силы на бахмутовском направлении, добавили в министерстве.



Против Пригожина завели уголовное дело об организации мятежа (ст. 279), которая грозит 20 годами заключения. ФСБ попросило бойцов частной военной компании не исполнять «преступные приказы» и задержать Пригожина.