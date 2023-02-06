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Рогозин вернулся в зону военной операции после ранения

RT: Дмитрий Рогозин вернулся на фронт после ранения
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин (Фото: rogozin_do / Telegram)

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вернулся в зону специальной военной операции после ранения. Об этом он сообщил «Ведомостям».

Рогозин объяснил, что вернулся «с целью отомстить».

«Это личное. [Погибшие при обстреле в Донецке] ребята были моими друзьями. Я их вдовам обещал уничтожить тех украинских артиллеристов, что нас обстреляли», — сказал экс-гендиректор госкорпорации. Он пообещал «доделать начатое» и испытать в бою недавно привезенные в Донбасс роботы «Маркер», новые ударные беспилотники и другую технику.

Рогозин покинул «Роскосмос» в июле 2022 года, а в ноябре возглавил группу военных советников «Царские волки», которая оказывает военно-техническую поддержку военнослужащих ДНР и ЛНР.

21 декабря прошлого года, в день своего 59-летия, он попал под обстрел в гостинично-ресторанном комплексе «Шеш-Беш» на окраине Донецка. По его словам, при обстреле погибли два офицера «Царских волков», еще четверо членов спецотряда были ранены.

Сам Рогозин получил тяжелое ранение: осколок снаряда попал между пятым и шестым позвонком. Сначала его направили в местную больницу, потом — в Ростов-на-Дону, а затем транспортировали в Москву. Там из позвоночника экс-главы «Роскосмоса» извлекли осколок.

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Рогозин обещал вернуться в Донбасс до конца января. Он отметил, что к моменту ранения находился в регионе уже около трех месяцев с перерывами на короткие командировки.

Теги
Персоны
Дмитрий Рогозин ранение Украина Военная операция на Украине

Дмитрий Рогозин

чиновник, политик, экс-глава «Роскосмоса»

21 декабря 1963 года
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