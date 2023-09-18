В ДНР сообщили о гибели командира 31-й десантно-штурмовой бригады

Полковник Андрей Кондрашкин с позывным Дунай погиб, сообщил Ходаковский, не уточнив подробностей. По его словам, они с Кондрашкиным сдружились, когда, после взятия Мариуполя, «воевали рука об руку»

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Командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады полковник Андрей Кондрашкин погиб, сообщил в своем телеграм-канале замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. Подробностей или места гибели командира он не сообщил.

По словам Ходаковского, они с Кондрашкиным (позывной Дунай) встретились сразу после взятия Мариуполя российскими военными, после чего «воевали рука об руку» и подружились.

«Сегодня нас очень глубоко ранило известие о его гибели. Мы приносим свои соболезнования его родным и близким, его боевым товарищам», — написал замглавы Росгвардии по ДНР.

Андрей Кондрашкин родился в 1979 году. В 2001 окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени В.Ф. Маргелова, после чего, год спустя, принимал участие в контртеррористической операции в Чечне. С 2015 по 2019 год командовал 108-м гвардейским десантно-штурмовым Кубанский казачьим полком и 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизией. В 2019 году был назначен на должность заместителя командира 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизией. С 2020 по 2021 год — командир 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

С 24 февраля 2022 года Минобороны три раза отчитывалось о потерях вооруженных сил: прошлой весной, а также в сентябре, когда в стране объявили частичную мобилизацию. Тогда министр Сергей Шойгу сообщил, что погибли 5937 российских военнослужащих. После начала украинского контрнаступления президент Владимир Путин отмечал, что Россия несет в десять раз меньше потерь, чем Украина. 12 сентября он заявил, что потери ВСУ превысили 71 тыс. человек.

Также российские власти неоднократно сообщали о гибели в зоне военной операции на Украине офицеров. Так, председатель заксобрания Петербурга Александр Бельский в конце июля сообщил о смерти в результате ранения командира «Ленинградского полка», состоящего из мобилизованных жителей Санкт-Петербурга и регионов северо-запада России, полковника Евгения Вашунина. До этого также сообщалось о гибели на Украине генерал-лейтенанта Олега Цокова, замкомандующего 41-й общевойсковой армией Сухопутных войск генерал-майора Андрея Суховецкого, замкомандующего 8-й армией генерал-майора Владимира Фролова, генерал-майора ВВС в отставке Канамата Боташева и др.