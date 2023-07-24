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Командир «Ленинградского полка» погиб в зоне военной операции

В зоне военной операции погиб командир «Ленинградского полка» полковник Евгений Вашунин
Сюжет
Военная операция на Украине
Командир «Ленинградского полка» полковник Евгений Вашунин погиб при попытке прийти на помощь отряду «Шторм», оказавшемуся в оперативном окружении ВСУ. Его посмертно представили к званию Героя России
Евгений Вашунин
Евгений Вашунин (Фото: assembly.spb.ru)

Командир «Ленинградского полка», состоящего из мобилизованных жителей Санкт-Петербурга и регионов северо-запада России, полковник Евгений Вашунин погиб после серьезного ранения, полученного в зоне спецоперации. Об этом сообщил председатель заксобрания Петербурга Александр Бельский.

По словам чиновника, Вашунин был ранен 14 июля во время попытки прийти на помощь отряду «Шторм», оказавшемуся в оперативном окружении ВСУ. «Полковник с группой поддержки выдвинулись навстречу отряду. Их движение было замечено противником, командир и его бойцы вступили в бой с неприятелем. В ходе столкновения полковник Вашунин был отсечен от однополчан и серьезно ранен. Несмотря на предпринятые меры самопомощи, он скончался, самоотверженно сражаясь до последней минуты», — сообщил Бельский.

Он добавил, что за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, полковник представлен к званию Героя России посмертно.

С 24 февраля 2022 года Минобороны три раза отчитывалось о потерях вооруженных сил: прошлой весной, а также в сентябре, когда в стране объявили частичную мобилизацию. Тогда министр Сергей Шойгу сообщал, что погибли 5937 российских военнослужащих. После начала украинского контрнаступления президент Владимир Путин отмечал, что Россия несет в десять раз меньше потерь, чем Украина. Накануне он заявил, что потери ВСУ уже превысили 26 тыс. человек.

12 июля депутат Госдумы Андрей Гурулев сообщил о гибели генерал-лейтенанта Олега Цокова после удара по Бердянску ракетами Storm Shadow. До этого также сообщалось о гибели на Украине замкомандующего 41-й общевойсковой армией Сухопутных войск генерал-майора Андрея Суховецкого, замкомандующего 8-й армией генерал-майора Владимира Фролова и генерал-майора ВВС в отставке Канамата Боташева.

Командир «Ленинградского полка» погиб в зоне военной операции
Командир «Ленинградского полка» погиб в зоне военной операции

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Санкт-Петербург полковник Военная операция на Украине ВСУ окружение
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