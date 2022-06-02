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Военная операция на Украине ,  
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На Украине погиб генерал ВВС в отставке

В Карачаевске похоронили погибшего на Украине генерал-майора Канамата Боташева. Он решил участвовать в спецопрации как доброволец и погиб, помогая военным вырваться из окружения. Генералу посмертно присвоили звание Героя России
Фото: пресс-служба мэрии города Черкесска
Фото: пресс-служба мэрии города Черкесска

В Карачаевке состоялся траурный митинг в память о генерал-майоре ВВС России в отставке Канамате Боташеве, погибшем на территории Украины при выполнении воинского долга, сообщает республиканское информационное агентство «Карачаево-Черкесия». Ему было 63 года.

На сайте Администрации Карачаевского городского округа говорилось, что он погиб, героически исполняя свой воинский долг.

В траурной церемонии участвовали глава республики Рашид Темрезов, члены регионального правительства, представители духовенства, родные и близкие погибшего, а также сотни жителей Карачаево-Черкесии, сообщает «Карачаево-Черкесия».

«Сегодня со всеми воинскими почестями мы проводили в последний путь нашего земляка — российского офицера, достойного сына своего Отечества и малой родины Карачаево-Черкесии Канамата Хусеевича Боташева, который погиб как настоящий Герой во время специальной военной операции на территории Украины. Слава Герою России», — сказал Темрезов.

Он также рассказал, что Боташев посвятил свою жизнь авиации, и «был летчиком по призванию», а потому записался добровольцем, чтобы участвовать в спецоперации на Украине.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

За мужество и героизм, 1 июня указом президента № 334, ему посмертно присвоили самую высокую воинскую награду, Звезду Героя Российской Федерации, уточняет агентство. Награду вручили семье летчика.

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На официальном портале правовых документов указы с номерами 334 и 335 опубликованы не были (после указа № 333 идет указ № 336).

С 18 апреля по 22 мая 2022 года Боташев совершил 35 боевых вылетов, поразив при этом более 160 наземных целей и уничтожив 20 объектов бронетехники и до 400 военнослужащих противника, сообщает NewsInfo.

Как пишет портал, он погиб 22 мая. В этот день летчик получил информацию о блокировании российской штурмовой группы превосходящими украинскими силами.

Поразив назначенные цели, Боташев принял решение оказать помощь наземной группе и нанес огневое поражение по группе военных ВСУ, обладавших средствами противовоздушной обороны. Совершив удары со сверхмалой высоты, генерал-майор позволил штурмовой группе вырваться из огневого мешка, однако был поражен ракетным комплексом «Бук-М1», сообщает портал. О том, что летчик погиб от зенитной ракеты, помогая группе российских военных вырваться из окружения, сообщает также ТАСС. По данным агентства, он принял решение о проведении атаки на сверхмалой высоте, нанес удар по ВСУ, что впоследствии помогло группе выйти из окружения, однако при выходе из атаки самолет был сбит зенитной ракетой.

Тело Боташева доставили в Карачаево-Черкессию на вертолете Ми-8, который встречал глава республики.

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Канамат Боташев родился 1959 году в селе Нижняя Теберда Карачаево-Черкесии, закончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков им. В.М. Комарова (1981) и Академию Генерального штаба (2010), признан лучшим летчиком Забайкальского военного округа (2007).

Боташев командовал полком гвардейской авиабазы в Воронеже. Военную карьеру он закончил после того, как в июне 2012 года его обвинили в крушении истребителя Су-27 под Петрозаводском.

Во время полета генерал-майор приказал пилоту самолета, командиру Бесовецкой авиагруппы полковнику Евгению Олейнику, передать ему управление машиной и начал выполнять не предусмотренные полетным заданием фигуры высшего пилотажа. При выполнении фигуры «колокол» из-за ошибок в пилотировании истребитель вошел в положение «перевернутый штопор», и выправить его не удалось, сообщал ТАСС.

Оба летчика катапультировались на высоте примерно 500 м. Истребитель упал в 30 м от железной дороги и в 100 м от жилых домов.

«Просто захотелось полетать на истребителе такого вида, но не учел, что у такого самолета есть свои особенности», — говорил он во время суда. Свою вину он признал и заявил о готовности возместить нанесенный ущерб.

В апреле 2013 года Петрозаводский гарнизонный суд признал генерал-майора виновным в крушении истребителя и приговорил его к четырем годам условно и штрафу 5 млн руб., при этом изначально Минобороны требовало погасить 100,4 млн руб. ущерба.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Украина летчик Карачаево-Черкесия Военная операция на Украине Рашид Темрезов
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