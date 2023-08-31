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Командира «Вагнера» Уткина похоронили на военном кладбище в Мытищах

Командира «Вагнера» Дмитрия Уткина похоронили на мемориальном кладбище в Мытищах
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Похороны прошли с воинскими почестями на военном мемориальном кладбище «Пантеон защитников Отечества», где в первую очередь хоронят военнослужащих высокого звания, имеющих заслуги перед страной. Уткин — отставной подполковник ГРУ
Фото: Stringer / Reuters
Фото: Stringer / Reuters

Командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина похоронили на территории военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» в подмосковных Мытищах, передает ТАСС.

На церемонии присутствовали родные, близкие и коллеги. Уткина похоронили с воинскими почестями.

«Пантеон защитников Отечества» был открыт в 2013 году. Военный мемориал предназначен для захоронения в первую очередь военнослужащих высокого звания, имеющих особо важные, государственные заслуги перед страной. Глава Ritual.ru Олег Шелягов в интервью РБК говорил, что, согласно указу президента (от 11 июля 2001 года № 829 «О Федеральном военном мемориальном кладбище») в перечне категорий людей для захоронения указаны не только военнослужащие в званиях от генерал-майора и награжденных специальными орденами, но и погибшие при защите отечества. Захоронение там полностью бесплатно, его оплачивает Министерство обороны.

Дмитрий Уткин — командир ЧВК «Вагнер», по позывному которому и названа группа, отставной подполковник ГРУ.

Он участвовал в обеих чеченских воинах, воевал в Сирии. Был кавалером четырех орденов Мужества, по данным близких к ЧВК Telegram-каналов - Герой России. 

Против него были введены санкции США, Евросоюза, Великобритании, Новой Зеландии из-за деятельности ЧВК в Сирии, Ливии и на Украине. 

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Уткин погиб в результате крушения бизнес-джета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина близ населенного пункта Куженкино в Тверской области. Росавиация сообщила, что на борту были 10 человек (из них три члена экипажа), в числе которых Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. По данным МЧС, все находившиеся на борту погибли. Позднее СК сообщил, что экспертиза подтвердила гибель Уткина и Пригожина. Говоря о причинах авиакатастрофы, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне отмечал, что выводов следствия еще нет, но «существуют разные версии, среди которых версия — скажем так, преднамеренное злодеяние».

Пригожина похоронили на Похоровском кладбище в Петербурге 29 августа. Оно прошло в закрытом режиме, основателя ЧВК похоронили рядом с отцом. Пороховское кладбище расположено в Красногвардейском районе на окраине Петербурга, там хоронили артиллерийских чиновников, офицеров пехотных полков, некоторых купцов, рабочих завода.

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Дмитрий Вагнер Уткин фото

Дмитрий Вагнер Уткин

командир ЧВК «Вагнер»

11 июня 1970 года
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