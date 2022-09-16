Белый дом призвал Россию «сегодня же» согласиться на обмен заключенных
Вашингтон призывает Россию немедленно принять предложение США по обмену заключенными. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Washington Post.
По ее словам, президент США Джо Байден 16 сентября намерен встретиться с родственниками американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, отбывающих тюремное заключение в России, и заверит их в том, что Вашингтон добивается обмена осужденными с Москвой.
«Я бы очень хотела сказать, что цель этой встречи — проинформировать семьи о том, что русские приняли наше предложение, и мы возвращаем их близких домой, однако это не то, что мы видим на переговорах в настоящее время», — сказала Жан-Пьер.
Она добавила, что Россия «должна сегодня же» принять предложение США по обмену осужденными.
В августе российский МИД подтвердил, что США и Россия обсуждают обмен нескольких заключенных, в том числе россиянина Виктора Бута и американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер.
О предложении США к России обменять Бута на Грайнер и Уилана 27 июля сообщил телеканал CNN. Через два дня госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили возможный обмен. Однако позднее Белый дом назвал российский ответ несерьезным. В МИДе, в свою очередь, заявили, что переговоры идут, но конкретных результатов пока нет.
Пол Уилан — американец, который отбывает в России 16-летний срок по обвинению в шпионаже. Следствие считает его кадровым разведчиком, который до задержания в 2018 году собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Уилан вину не признает.
Бриттни Грайнер — американская баскетболистка, которая выступала за екатеринбургский клуб «УГМК». В феврале ее задержали в московском аэропорту Шереметьево с картриджами к вейпам с гашишным маслом в ручной клади. Спортсменку осудили по статье о контрабанде наркотиков на девять лет лишения свободы. Сама Грайнер признала, что перевозила наркотики, однако ее адвокаты настаивают, что медицинский каннабис ей прописал врач в США для облегчения хронических болей. 15 августа защита Грайнер обжаловала приговор.
Виктор Бут приговорен в США к 25 годам тюремного заключения по обвинению в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма.