Белый дом призвал Россию «сегодня же» согласиться на обмен заключенных

Вашингтон призывает Россию немедленно принять предложение США по обмену заключенными. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Washington Post.

По ее словам, президент США Джо Байден 16 сентября намерен встретиться с родственниками американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, отбывающих тюремное заключение в России, и заверит их в том, что Вашингтон добивается обмена осужденными с Москвой.

«Я бы очень хотела сказать, что цель этой встречи — проинформировать семьи о том, что русские приняли наше предложение, и мы возвращаем их близких домой, однако это не то, что мы видим на переговорах в настоящее время», — сказала Жан-Пьер.

Она добавила, что Россия «должна сегодня же» принять предложение США по обмену осужденными.

В августе российский МИД подтвердил, что США и Россия обсуждают обмен нескольких заключенных, в том числе россиянина Виктора Бута и американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер.

О предложении США к России обменять Бута на Грайнер и Уилана 27 июля сообщил телеканал CNN. Через два дня госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили возможный обмен. Однако позднее Белый дом назвал российский ответ несерьезным. В МИДе, в свою очередь, заявили, что переговоры идут, но конкретных результатов пока нет.

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