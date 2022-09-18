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Киев запросил у Москальковой данные об обстреле колонии в Еленовке

Об обстреле колонии в Еленовке власти ДНР сообщили утром 18 сентября. По их данным, пострадали трое, погиб один пленный. Украинский омбудсмен попросил у Москальковой информацию о произошедшем
Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова (Фото: Совет Федерации РФ)

Украина обратилась к России с запросом о предоставлении информации о пострадавших и погибших в результате обстрела исправительной колонии в Еленовке в ДНР. Об этом уполномоченный Верховной рады по правам человека  Дмитрий Лубинец написал в своем телеграм-канале.

«На данный момент мы не получили информацию об именах пострадавших, но обращаемся с запросом об этом как напрямую — к госпоже [уполномоченному по правам человека в России Татьяне] Москальковой, так и через ООН и МККК. Как и раньше я как омбудсмен готов лично прибыть в Еленевку для оценки всех фактов и общения со свидетелями обстрелов, ранеными и удерживаемыми гражданами», — написал он.

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Минюст ДНР утром 18 сентября сообщил, что Волновахская колония в Еленовке подверглась обстрелу со стороны ВСУ. По информации Минюста, пострадали трое, погиб один пленный украинский военнослужащий. При этом персонал колонии, как сообщалось, не пострадал.

Ранее об ударе по СИЗО с украинскими военнопленными в Еленовке власти ДНР сообщали 29 июля. В Министерстве информации республики тогда отметили, что удар нанесли с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В российском Минобороны позднее подтвердили данные ДНР, уточнив, что среди пленных находились бойцы батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). Официальный Киев отверг обвинения и указал, что ВСУ не наносили удар по СИЗО.

В результате удара погибли 50 человек, еще 73 получили ранения, сообщили в российском министерстве. Следственный комитет России завел уголовное дело о применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов (ст. 356 УК). Позднее число погибших увеличилось до 53. «РИА Новости» сообщило об обнаружении на месте обстрела обломков HIMARS.

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Саммари

В конце июля Россия пригласила принять участие в расследование экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК). Обе организации ответили согласием. С аналогичной просьбой к ООН и МККК обратился и Киев. Генсек ООН Антониу Гутерриш поручил создать специальную миссию для расследования удара.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
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