Пушилин назвал самое сложное направление на фронте в ДНР

Краснолиманское направление остается наиболее сложным участком на фронте в Донецкой народной республике (ДНР), заявил ее глава Денис Пушилин в своем видеообращении в Telegram.

«Самым сложным участком остается, конечно, краснолиманское направление: Красный Лиман, Ямполь. С учетом подхода подкрепления противник минимизировал сейчас работу диверсионных групп и перешел к обстрелу артиллерией данных населенных пунктов», — сказал он.

Красный Лиман — город в 60 км к северо-западу от Донецка в Краматорском районе Донецкой области. Он расположен неподалеку от пересечения трасс из Константиновки, Авдеевки и Селидово по направлению к украинскому городу Днепр. В прошлом году население Красного Лимана оценивалось в 20 тыс. человек. Власти Донецкой народной республики сообщили о взятии под контроль Лимана в конце мая. Город находится в нескольких десятках километров от Изюма Харьковской области.

Красный Лиман находится на севере ДНР, откуда республика граничит с Харьковской областью. 10 сентября российское Миноброны объявило о переброске изюмско-балаклейской группировки войск оттуда на территорию ДНР. Решение приняли «для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса», отмечали в ведомстве.

В этот же день, 10 сентября, Пушилин назвал ситуацию в Красном Лимане и других населенных пунктах на севере ДНР «достаточно тяжелой». Через два дня, 12 сентября, он заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) постоянно пытаются перейти к контрнаступлению в районе Красного Лимана.

«Если берем Красный Лиман, то противник не оставляет попыток перейти к контрнаступательным действиям, и здесь во многом заслуга наших ребят, союзных сил, которые удерживают, и ситуация остается сложная, но остается контролируемая», — говорил он.