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Ургант вспомнил на «Первом канале» о Страшном суде из-за дела Устинова
Телеведущий напомнил, что решение Тверского районного суда могут отменить вышестоящие инстанции. «Ну и, в конце концов, давайте не забывать, что есть еще и Страшный суд», — сказал Ургант

Телеведущий Иван Ургант в эфире «Первого канала» прокомментировал приговор актеру Павлу Устинову, задержанному в день акции 3 августа и получившему 3,5 года колонии общего режима по статье о применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК).

По версии следствия, сотрудник Росгвардии получил вывих плеча при задержании Устинова. Суд не стал приобщать к делу видеозапись, на которой видно, что во время задержания Устинов лишь смотрел в телефон. Устинов не признал вину, заявив, что на акции оказался случайно и не причинял вреда омоновцам.

Ургант отметил, что приговор вызвал большой общественный резонанс, а в поддержку Устинова выступили многие другие актеры. «Так на чьей стороне правда? Могут ли актеры ну вот просто таким вот образом привлекать внимание прежде всего к себе в поисках дешевой популярности или работающая как часы вот уже лет сто московская судебная система могла дать свой первый сбой?» — сыронизировал Ургант.

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Он напомнил, что судья Алексей Криворучко рассматривал только видео с городских камер наблюдения, а не распространенные в интернете кадры задержания Устинова.

Ургант напомнил, что решение Тверского районного суда могут отменить вышестоящие инстанции. «Ну и, в конце концов, давайте не забывать, что есть еще и Страшный суд, председателем которого работает как раз судья Криворучко», — заключил ведущий.

В поддержку Устинова уже выступили десятки звезд театра и кино, в том числе Сергей Безруков, Анна Чурикова, Данила Козловский, Никита Ефремов, Александр Паль, Елизавета Боярская и многие другие.

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3 августа в Москве проходила не согласованная с властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По данным МВД, в ней участвовали 1,5 тыс. человек, 600 демонстрантов задержали. В «ОВД-Инфо» сообщали о 1001 задержанном.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Иван Ургант, Устинов
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