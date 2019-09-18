Ургант вспомнил на «Первом канале» о Страшном суде из-за дела Устинова

Телеведущий напомнил, что решение Тверского районного суда могут отменить вышестоящие инстанции. «Ну и, в конце концов, давайте не забывать, что есть еще и Страшный суд», — сказал Ургант

Телеведущий Иван Ургант в эфире «Первого канала» прокомментировал приговор актеру Павлу Устинову, задержанному в день акции 3 августа и получившему 3,5 года колонии общего режима по статье о применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК).

По версии следствия, сотрудник Росгвардии получил вывих плеча при задержании Устинова. Суд не стал приобщать к делу видеозапись, на которой видно, что во время задержания Устинов лишь смотрел в телефон. Устинов не признал вину, заявив, что на акции оказался случайно и не причинял вреда омоновцам.

Ургант отметил, что приговор вызвал большой общественный резонанс, а в поддержку Устинова выступили многие другие актеры. «Так на чьей стороне правда? Могут ли актеры ну вот просто таким вот образом привлекать внимание прежде всего к себе в поисках дешевой популярности или работающая как часы вот уже лет сто московская судебная система могла дать свой первый сбой?» — сыронизировал Ургант.