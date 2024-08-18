Белоруссия усилила группировку ВВС и войск ПВО на границе с Украиной

Речь идет об авиации, зенитно-ракетных и радиотехнических войсках, уточнил командующий ВВС и войсками ПВО генерал Лукьянович. Лукашенко ранее заявил о переброске трети белорусской армии к границе с Украиной

Передвижная вышка антенного поста ЗРК в Белоруссии (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

Белоруссия значительно нарастила группировку военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны на границе с Украиной, заявил командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Андрей Лукьянович в эфире телеканала СТВ, его слова приводит БелТА.

«Она касается и авиации, и зенитно-ракетных войск, и радиотехнических войск. То есть группировку значительно нарастили, и в настоящий момент они несут дежурство на южных рубежах нашей страны», — сказал Лукьянович.

По словам генерала, в этом году белорусские военные «зафиксировали уже около 800 полетов легкомоторной авиации и вертолетов на территории Польши и стран Балтии», а также «четыре нарушения государственной границы». «Наши дежурные экипажи и назначенные экипажи поднимались более 450 раз в этом году по маршрутам патрулирования и в особых случаях — боевого дежурства», — сообщил он.

Командующий ВВС и войсками ПВО заверил, что республика «адекватно реагирует на все изменения в обстановке вдоль наших границ и на полеты, которые проходят в 15-километровой зоне».

На прошлой неделе белорусский президент Александр Лукашенко приказал усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском направлениях после уничтожения дронов над территорией страны. Он обвинил Украину в нарушении воздушного пространства республики и предупредил, что «без ответа любые провокации не останутся». Туда должны были перебросить силы специальных операций, сухопутные войска, ракетные войска, реактивные системы «Полонез» и комплексы «Искандер».

18 августа Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1» заявил о переброске трети белорусской армии к границе с Украиной. Та, по его словам, «держит вблизи границ с Беларусью более 120 тыс. военных». В Госпогранслужбе Украины в свою очередь сообщили, что не наблюдают увеличения количества белорусских войск у границы, и обвинили белорусского президента в нагнетании обстановки. До этого глава центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко связывал стягивание белорусских сил к границе с попыткой отвлечь украинскую армию на это направление, чтобы помочь России.