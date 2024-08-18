Лукашенко заявил о готовности «Искандеров» к ударам ядерными боеголовками

Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Ракетные комплексы «Искандер» подготовлены для нанесения ударов ядерными боеголовками, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1».

«Это машины, которые сегодня подготовлены для нанесения ударов тактическим ядерным оружием», — сказал Лукашенко. Он уточнил, что техника подготовлена для «применения ракет с ядерными боеголовками».

«Искандер» — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Они предназначены для уничтожения систем ПВО и ПРО противника, а также объектов, которые те прикрывают, на расстоянии до 500 км.

Как пишет агентство БелТА, во время интервью Лукашенко также заявил, что Украина хочет «толкнуть Россию» на «применение ядерного оружия».

Минобороны России периодически сообщает об ударах «Искандерами» по ВСУ. Так, 6 августа российские военные ударили по позициям украинских ПВО в Сумской области, откуда в тот день украинские диверсанты напали на Курскую область.

16 августа российские военные ударом ракеты «Искандер-М» уничтожили украинский бомбардировщик Су-24 на аэродроме в Днепропетровской области.