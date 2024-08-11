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Военная операция на Украине ,  
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Белоруссия показала переброску танков к границе с Россией и Украиной

Сюжет
Военная операция на Украине
Лукашенко отдал приказ усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском направлениях после уничтожения дронов над территорией страны. Военнослужащие начали погрузку военной техники в эшелон, сообщило Минобороны

Белоруссия показала переброску танков к границе с Россией и Украиной
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В Белоруссии приведены в готовность подразделения одного из механизированных соединений, сообщило Минобороны республики в телеграм-канале.

«Военнослужащие осуществляют погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и приступают к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы», — говорится в сообщении.

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Накануне президент Александр Лукашенко заявил об уничтожении нескольких воздушных целей над территорией страны 9 августа. «В 19 часов 4 минуты на высоте полтора километра и дальности 6,5 километра силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси. Ночью и сегодня с утра происходит поиск того, что было уничтожено. Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины. Над территорией Беларуси мы уничтожили цели. Остальные были переданы (у нас единое ПВО с Россией) Российской Федерации», — сказал он.

Министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин затем уточнил, что это были беспилотники.

Минск расценил это как провокацию. Лукашенко как главнокомандующий Вооруженными силами республики отдал приказ усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях «с целью реагирования
на любые возможные провокации». Туда направят силы специальных операций, сухопутные войска, ракетные войска, реактивные системы «Полонез» и комплексы «Искандер». Президент предупредил, что «без ответа любые провокации не останутся».

Гомельский и Мозырский районы расположены на юго-востоке Белоруссии вблизи границы с Украиной (Сумская область) и Россией (Брянская область).

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко связал стягивание белорусских войск к границе с Украиной с попыткой отвлечь украинские силы на это направление, чтобы помочь России.

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Елена Чернышова
Белоруссия Минобороны Украина переброска войск
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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