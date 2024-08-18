В Киеве не увидели увеличения войск после слов Лукашенко о трети армии

В Госпогранслужбе Украины заявили, что не наблюдают увеличения количества белорусских войск у границы, и обвинили президента Белоруссии в нагнетании обстановки. Ранее он заявил о переброске трети своей армии к границе

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Украинские пограничники не наблюдают увеличения количества техники или личного состава белорусских войск у границы, заявил представитель Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко «Украинской правде».

Он обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявившего о переброске трети своей армии к границе с Украиной, в нагнетании обстановки.

«Ситуация на границе с Республикой Беларусь — без изменений. Как видим, риторика Лукашенко также не меняется», — отметил Демченко.

Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что Украина «держит вблизи границ с Беларусью более 120 тыс. военных», его слова приводит БелТА. «Видя их агрессивную политику, мы ввели туда и разместили в определенных точках — так, как это в случае войны, обороны было бы, — наших военных вдоль всей границы. Более того, там работают спецслужбы, спецподразделения: «Альфа», «Алмаз» и прочие — самые подготовленные, они свою работу делают», — сказал он.

Потом, по его словам, Киев начал перебрасывать дополнительные подразделения. В ответ, заявил глава Белоруссии, он «вынужден был почти треть армии перебросить дополнительно на усиление того, что было». В дальнейшем, пояснил он, обе страны отвели дополнительные войска. «А те подразделения, которые два с половиной года там были введены, они и тогда, и теперь. И с их стороны, и с нашей стороны присутствуют. Это смерти подобно, чтобы мы свои войска с границы с Украиной убрали. Война идет», — объяснил президент.

После атаки беспилотников в августе, в которой Белоруссия обвинила Украину, Лукашенко как главнокомандующий армией приказал усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях «с целью реагирования на любые возможные провокации». Минск вновь развернул на границе те войска, которые были отведены, сказал Лукашенко. «Считайте, треть армии мы ввели и даже на западе мы провели мобилизацию и перекинули на юг, на полигон готовить наши части», — добавил он.