 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Киеве не увидели увеличения войск после слов Лукашенко о трети армии

Сюжет
Военная операция на Украине
В Госпогранслужбе Украины заявили, что не наблюдают увеличения количества белорусских войск у границы, и обвинили президента Белоруссии в нагнетании обстановки. Ранее он заявил о переброске трети своей армии к границе
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Украинские пограничники не наблюдают увеличения количества техники или личного состава белорусских войск у границы, заявил представитель Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко «Украинской правде».

Он обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявившего о переброске трети своей армии к границе с Украиной, в нагнетании обстановки.

«Ситуация на границе с Республикой Беларусь — без изменений. Как видим, риторика Лукашенко также не меняется», — отметил Демченко.

Лукашенко заявил о готовности «Искандеров» к ударам ядерными боеголовками
Политика
Александр Лукашенко

Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что Украина «держит вблизи границ с Беларусью более 120 тыс. военных», его слова приводит БелТА. «Видя их агрессивную политику, мы ввели туда и разместили в определенных точках — так, как это в случае войны, обороны было бы, — наших военных вдоль всей границы. Более того, там работают спецслужбы, спецподразделения: «Альфа», «Алмаз» и прочие — самые подготовленные, они свою работу делают», — сказал он.

Потом, по его словам, Киев начал перебрасывать дополнительные подразделения. В ответ, заявил глава Белоруссии, он «вынужден был почти треть армии перебросить дополнительно на усиление того, что было». В дальнейшем, пояснил он, обе страны отвели дополнительные войска. «А те подразделения, которые два с половиной года там были введены, они и тогда, и теперь. И с их стороны, и с нашей стороны присутствуют. Это смерти подобно, чтобы мы свои войска с границы с Украиной убрали. Война идет», — объяснил президент.

После атаки беспилотников в августе, в которой Белоруссия обвинила Украину, Лукашенко как главнокомандующий армией приказал усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях «с целью реагирования на любые возможные провокации». Минск вновь развернул на границе те войска, которые были отведены, сказал Лукашенко. «Считайте, треть армии мы ввели и даже на западе мы провели мобилизацию и перекинули на юг, на полигон готовить наши части», — добавил он.

Харрис пообещала запретить «взвинчивание цен» на продукты

Вирусологи оценили риск эпидемии оспы обезьян в России

Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко

Создатель ChatGPT заблокировал иранские аккаунты за фейки о выборах в США

В Москве в одном из переходов на станции метро «Арбатская» сработала гермодверь

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Доля доллара и евро при расчетах за российский экспорт упала ниже 20%

WP узнала о секретных переговорах о мире, сорванных наступлением ВСУ

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Госпогранслужба Украины Александр Лукашенко переброска войск
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Лукашенко оценил будущее переговоров из-за прорыва ВСУ в Курскую область
Политика
Лукашенко заявил, что Украина «уже денацифицирована»
Политика
Лукашенко рассказал, с чего могут начаться переговоры России и Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 97,84 (-0,48) Инвестиции, 16 авг, 17:26 Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 88,91 (+0,11) Инвестиции, 16 авг, 17:26
Глава РПЛ заявил, что пропуск Бакаевым матча с «Зенитом» вызывает вопросыСпорт, 18:47
В Еврокомиссии оценили потери нужных зимой энергомощностей УкраиныПолитика, 18:39
К посольству Франции в Москве начали приносить цветы после смерти ДелонаОбщество, 18:36
Помощник в вашем мозге: как будут работать гаджеты будущегоРБК и Сбер, 18:28
При обстреле Донецка погибли два человекаПолитика, 18:26
В Польше исключили снятие ограничений на оружие после наступления ВСУПолитика, 18:16
ПВО сбила несколько беспилотников над Белгородским райономПолитика, 18:06
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Лучший бомбардир РПЛ сломал руку в матче с «Химками» и перенесет операциюСпорт, 17:59
В Курской области предложили дать предпринимателям отсрочку по налогамБизнес, 17:56
В Киеве не увидели увеличения войск после слов Лукашенко о трети армииПолитика, 17:54
В двух подконтрольных Киеву городах ДНР продлили комендантский часПолитика, 17:40
Как перестать покупать дорогие билеты для деловых поездокРБК и Millennium, 17:38
Украинцы потребовали от УЕФА снять с их матча работавшего в России судьюСпорт, 17:20
«Зенит» после травмы лидера потерял первые очки в чемпионате РоссииСпорт, 17:03