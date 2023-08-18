CNN: в администрации Байдена скептически относятся к ударам Украины по Крыму

CNN узнал о скептицизме в Белом доме в отношении ударов по Крыму

По мнению некоторых военных и чиновников администрации Байдена, украинские атаки на Крым в лучшем случае отвлекают силы противника, в худшем являются пустой тратой ресурсов, сообщает CNN. Минобороны несколько раз отражало удары

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Некоторые представители администрации президента США Джо Байдена скептически относятся к ударам Украины по Крыму, сообщает телеканал CNN.

По мнению некоторых военных и чиновников администрации Байдена, украинские атаки на Крым в лучшем случае отвлекают силы противника, в худшем являются пустой тратой ресурсов. По мнению аналитиков, такая стратегия «слишком растянула украинские войска между несколькими направлениями атак», указывает телеканал.

«Это [удары] немного выбило россиян из колеи, но это не приводит ни к чему решающему. И, наверное, было бы лучше для всех, если бы они [украинские силы] просто сосредоточились на контрнаступлении», — сказал высокопоставленный военный чиновник.

Для Киева атаки на Крым являются частью стратегии контрнаступления, направленной на то, чтобы попытаться изолировать полуостров и затруднить действия российские военных, пояснил CNN украинский чиновник.

12 августа Минобороны России дважды сообщало о попытке ракетного удара по Крымскому мосту с помощью «переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракеты С-200». Ночью сам полуостров был атакован 20 беспилотниками: 14 из них сбили силы ПВО, еще шесть подавили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В октябре 2022 года и июле 2023-го на мост были совершены атаки, в которых Москва обвинила Киев. В начале августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что к обоим взрывам причастна Служба безопасности Украины (СБУ).

Президент России Владимир Путин говорил, что подрыв Крымского моста — действие, не имеющее смысла с военной точки зрения, так как «мост давно не используется для военных перевозок».

Кроме того, в Вооруженных силах Украины признали причастность к ударам по Чонгарскому и Геническому автомобильным мостам, которые соединяют Крым и Херсонскую область.