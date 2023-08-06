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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ подтвердили удары по мостам между Крымом и Херсонской областью

ВСУ подтвердили удары по автомобильным мостам между Крымом и Херсонской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Об ударах по двум мостам ранее сообщал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, пострадал один человек и оказался поврежден газопровод
Последствия обстрела Генического моста
Последствия обстрела Генического моста (Фото: Елизавета Демидова / ТАСС)

Украинские военные нанесли удары по мостам, которые соединяют Крым с Херсонской областью, сообщило в своем официальном телеграм-канале управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ. Об атаке на эти объекты ранее сообщал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Удар был нанесен в районе 15:00, как говорится в сообщении управления, по «Чонгарскому и Геническому автомобильным мостам». Других деталей не приводится.

Украинская армия выпустила 12 ракет по мосту через пролив Тонкий, который соединяет Геническ и Арбатскую стрелку, ПВО сбили девять снарядов, сообщил Сальдо днем 6 августа. По его словам, ранение получил мирный житель. «Также перебит проходивший рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения», — написал врио губернатора Херсонской области.

Атаке ВСУ также подвергся Чонгарский мост, заявил Сальдо. По его словам, украинские военные использовали ракеты Storm Shadow (такие дальнобойные снаряды Киеву поставляет Великобритания). В результате атаки также произошло «попадание в поселковую школу», добавил Сальдо.

Об «одном попадании» в Чонгарский мост также сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, жертв нет. Часть ракет была сбита ПВО, есть повреждения дорожного полотна, ремонт которого уже начинается, добавил Аксенов. Проезд в Херсонскую область и из нее временное осуществляется через пункты пропуска в Армянске и Перекопе, сообщил глава Крыма. Работа КПП «Джанкой» временно приостановлена, говорили в Минтрансе полуострова.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Крым Херсонская область ВСУ ракетный удар
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