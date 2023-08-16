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Военная операция на Украине ,  
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CNN показал предоставленные СБУ кадры ударов дронов по Крымскому мосту

CNN показал предоставленные СБУ кадры ударов дронов по Крымскому мосту
Сюжет
Военная операция на Украине
Телеканал CNN опубликовал кадры ударов морских дронов по Крымскому мосту, которые ему предоставили в Службе безопасности Украины (СБУ). В России атаку на Крымский мост признали терактом. Погибли два человека

На опубликованном CNN ролике виден один взрыв под автомобильной, а другой — под железнодорожной частями моста. Также в кадре заметен морской беспилотный аппарат, который взрывается под мостом. В видео показаны кадры как с дронов, так и с камер на мосту.

Глава СБУ Василий Малюк пояснил телеканалу, что такие беспилотники являются «уникальным изобретением» службы и называются они Sea Baby («Морской малыш»). Он заявил, что эти дроны производит государство, частные компании к ним не имеют отношения.

Взрыв на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля, одна ветка автомобильной дороги из двух покосилась, но опоры моста остались стоять. Погибли два человека — супружеская пара Алексей и Наталья Кулики, они направлялись на отдых в Крым вместе с дочерью-подростком. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, девочку доставили в реанимацию. Москва назвала произошедшее терактом.

Президент Владимир Путин заявил в тот день, что подрыв моста — действие, не имеющее смысла с военной точки зрения, потому что «мост давно не используется для военных перевозок». «И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица», — сказал Путин. Ответственность за случившееся он возложил на Киев.

Россия присоединила Крым в 2014 году после референдума. Законность этого решения не признают большинство стран, а российский президент Владимир Путин считает вопрос территориальной принадлежности полуострова закрытым. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что «будет только за», если появится невоенный способ возвращения Крыма, однако Киев может использовать для этого «любые средства», которые сочтет правильными.

CNN показал предоставленные СБУ кадры ударов дронов по Крымскому мосту
CNN показал предоставленные СБУ кадры ударов дронов по Крымскому мосту

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Крымский мост дроны СБУ CNN Военная операция на Украине
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