CNN показал предоставленные СБУ кадры ударов дронов по Крымскому мосту

Телеканал CNN опубликовал кадры ударов морских дронов по Крымскому мосту, которые ему предоставили в Службе безопасности Украины (СБУ). В России атаку на Крымский мост признали терактом. Погибли два человека

На опубликованном CNN ролике виден один взрыв под автомобильной, а другой — под железнодорожной частями моста. Также в кадре заметен морской беспилотный аппарат, который взрывается под мостом. В видео показаны кадры как с дронов, так и с камер на мосту.

Глава СБУ Василий Малюк пояснил телеканалу, что такие беспилотники являются «уникальным изобретением» службы и называются они Sea Baby («Морской малыш»). Он заявил, что эти дроны производит государство, частные компании к ним не имеют отношения.

Взрыв на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля, одна ветка автомобильной дороги из двух покосилась, но опоры моста остались стоять. Погибли два человека — супружеская пара Алексей и Наталья Кулики, они направлялись на отдых в Крым вместе с дочерью-подростком. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, девочку доставили в реанимацию. Москва назвала произошедшее терактом.

Президент Владимир Путин заявил в тот день, что подрыв моста — действие, не имеющее смысла с военной точки зрения, потому что «мост давно не используется для военных перевозок». «И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица», — сказал Путин. Ответственность за случившееся он возложил на Киев.